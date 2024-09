Controlli intensificati nel weekend a Cesenatico: scoperte irregolarità e guida in stato di ebbrezza

Nella giornata di sabato e domenica, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico, sotto la direzione del nuovo comandante Flavio Iori, hanno condotto un’operazione di controllo su strada che ha coinvolto numerosi automobilisti. Durante l’iniziativa, sono stati verificati i tassi di alcool di decine di conducenti, con tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e una donna denunciata per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Quest’ultima è stata notata mentre effettuava manovre rischiose, il che ha attirato l’attenzione di altri automobilisti.

Oltre alle denunce penali, è stato disposto il ritiro della patente per i trasgressori. I militari hanno anche intensificato i controlli contro l’immigrazione irregolare, identificando due stranieri senza permesso di soggiorno, i quali sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per chiarire la loro posizione legale in Italia.

All’interno della lotta contro i reati predatori, un uomo di 42 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato a un veicolo in sosta. Non sono mancati nemmeno i controlli riguardanti le sostanze stupefacenti: un 26enne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di hashish per uso personale, mentre un extracomunitario, anch’esso privo di documenti, è stato denunciato secondo le normative sull’immigrazione.

Nel complesso, l’attività dei Carabinieri ha portato a oltre duecento identificazioni di persone e controlli su numerosi esercizi pubblici nella zona, nell’ambito di un approccio mirato alla sicurezza pubblica e al contrasto delle attività illecite.