Controlli straordinari dei carabinieri a Cesena: Denunce per porto di armi e furti

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno intensificato i controlli sul territorio, portando a diverse denunce nell’ultimo periodo. Un uomo di mezza età è stato segnalato per il porto di armi, dopo essere stato trovato in possesso di un machete di 42 centimetri e un coltello pieghevole di 19 centimetri, entrambi sequestrati, senza alcun giustificato motivo in un luogo pubblico.

In un’altra operazione, una giovane coppia è stata denunciata per furto aggravato in concorso, avendo sottratto generi alimentari all’interno di un centro commerciale. Inoltre, i due sono stati anche accusati di porto di armi, poiché trovati con tronchesi metalliche di 19 e 11 centimetri.

Un cittadino straniero, anch’egli denunciato per furto aggravato, è stato colto in flagrante mentre rubava capi di abbigliamento. Durante il controllo, è emerso che era in possesso di un coltello multiuso con lama di 10 centimetri e di una tronchese di 11 centimetri, portando anche in questo caso a una denuncia per porto di armi.

Infine, un altro straniero è stato denunciato per ricettazione, essendo stato trovato con due monopattini elettrici, uno dei quali risultava rubato. Un monopattino è già stato restituito al legittimo proprietario, mentre sono in corso accertamenti sulla provenienza del secondo. Queste operazioni evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.