Controlli sul territorio della provincia di Rimini da parte dei carabinieri: 36enne sorpresa con merce rubata in un centro commerciale di Riccione

I controlli sul territorio da parte dei carabinieri hanno portato a due arresti e diverse denunce. Una donna di 36 anni è stata fermata all’uscita di un centro commerciale di Riccione mentre tentava di allontanarsi con oltre 20 flaconi di prodotti nascosti nella sua borsa, del valore di più di 200 euro. Il personale del negozio ha notato i suoi movimenti sospetti e ha chiamato le forze dell’ordine.

Un altro uomo di 23 anni, proveniente dall’Est Europa, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. È stato fermato alla guida di un’auto dai carabinieri di Misano Adriatico e durante la perquisizione sono stati trovati oltre 12 grammi di cocaina nel veicolo. Ulteriori controlli nella sua stanza del residence hanno portato al rinvenimento di altri 80 grammi di cocaina, denaro ritenuto provento dello spaccio e materiale per il confezionamento.

Altri individui sono stati denunciati, tra cui un uomo di 31 anni residente a Riccione accusato di ricettazione per essere stato trovato in possesso di una bicicletta rubata a metà dello scorso maggio. Un uomo senza fissa dimora di 34 anni è stato indagato per il furto di un telefono cellulare a un cliente di un ristorante di Riccione. Inoltre, due uomini di 22 e 32 anni sono stati trovati in possesso di un coltello a scatto e tre automobilisti sono stati sospesi dalla patente dopo aver dato esito positivo all’alcoltest.