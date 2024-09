Controllo Alimenti: Operazione dei Carabinieri del NAS contro la Peste Suina Africana. 300 chili di carne sequestrati in provincia di Forlì-Cesena

I Carabinieri del NAS di Bologna hanno intensificato i controlli nel 2023 per prevenire la diffusione della Peste Suina Africana. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti ristoranti, negozi di alimenti etnici e stabilimenti di lavorazione delle carni. Durante le ispezioni, sono stati prelevati campioni per analizzare la presenza del virus, con cinque casi che hanno confermato la sua rilevazione. È importante sottolineare che il virus non è trasmissibile all’uomo.

I prodotti risultati positivi sono stati bloccati e destinati alla distruzione, mentre è stato avviato il ritiro di eventuali beni ancora in commercio. Inoltre, il controllo della provenienza delle carni ha portato al sequestro di 5.500 kg per carenze nelle informazioni obbligatorie, suddivisi tra Ferrara (3.800 kg), Forlì-Cesena (300 kg) e Bologna (1.400 kg). Gli operatori del settore alimentare sono stati sanzionati con 16 multe, per un totale di 25.000 euro. A seguito delle operazioni, tre attività commerciali sono state sospese su richiesta dei Carabinieri, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica delle AUSL competenti.