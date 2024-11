Cooperativa lavoratori del mare: “Nuovo Mercato Ittico al Porto di Rimini, una scelta strategica per il futuro della filiera del pescato locale”

Basterebbe questo a far capire come il progetto del nuovo mercato ittico nell’area del porto sia fondamentale per la nostra economia del mare e per il mantenimento e lo sviluppo di una delle realtà commerciali più importanti di tutto l’Adriatico. Ma non si tratta solo di realizzare un’infrastruttura indispensabile per la pesca. Il tema è anche promuovere e rafforzare una filiera di qualità che parte dal mare con il duro lavoro dei pescatori: sono oltre 200 i soci della marineria della locale Cooperativa Lavoratori del Mare, ma portano il loro prodotto al mercato ittico di Rimini anche pescatori dal Veneto, dalle Marche, Abruzzo e dalla Puglia. Una filiera che coinvolge anche biologi e ricercatori, pubblici esercizi, arriva fino ai banchi della pescheria del Mercato coperto del centro storico e alle pescherie del territorio. Non solo: dal mercato ittico di Rimini il pescato raggiunge l’entroterra dalle Marche all’appennino Bolognese, arrivando fino a Milano. Sulla tavola dei riminesi e dei turisti vogliamo il pesce freschissimo del nostro mare, a miglio zero, o trovare prodotti che arrivano dall’estero (con tutti i limiti per la qualità e la freschezza, nonché una pesante impronta ambientale)?

Anche per questo la posizione sul mare è essenziale per garantire un collegamento diretto con la filiera della pesca locale e promuovere un’economia basata sulla prossimità e sulla sostenibilità. Collocare il mercato vicino ai luoghi di sbarco del pescato permette di mantenere alti standard di freschezza e qualità della filiera che va dai pescatori ai consumatori finali.

Il nuovo mercato ittico è un progetto atteso a cui si sta lavorando da anni, previsto nei documenti di pianificazione comunale e sovracomunale, e che va a migliorare un’area a destinazione portuale. La Cooperativa e i pescatori sono naturalmente disponibili a cercare insieme al Comune e ai residenti quelle soluzioni progettuali che andranno nettamente a migliorare la situazione attuale, inadeguata e caotica sia per gli operatori, sia per i residenti.

Invitiamo perciò tutti a superare la logica nimby (“non nel mio giardino”) e a guardare al di là delle singole necessità, tenendo conto dei bisogni di tutta la comunità per vedere come il nuovo mercato ittico sia un’opera a sostegno dell’economia e del benessere dell’intera città.

Cooperativa Lavoratori del Mare

Rimini