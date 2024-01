COOPERAZIONE LOCALE DI POLIZIA I DATI DEL CORPO DI RAVENNA PER L’ANNO 2023

“Ordine e Sicurezza Pubblica” e “Polizia Amministrativa Locale“. Sono questi gli ambiti tipici che separano l’operatività dello Stato (con le sue Forze di Polizia) e l’operatività degli Enti locali (con la Polizia Locale). Ai Sindaci, nella loro qualità “ibrida” di rappresentanti delle Comunità locali e di funzionari di Governo, è assegnata, tra le tante, la delicata funzione di “concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali“.

A Ravenna, l’auspicata cooperazione (che, in ambito Sicurezza, corrisponde a un concetto più elevato rispetto alla semplice collaborazione, presupponendo un rapporto alla pari con gli altri partecipanti) è formalmente attestata dall’inserimento della Polizia Locale nel Piano di Controllo Coordinato del Territorio, documento strategico predisposto dal Prefetto, che disciplina i rapporti tra le Forze di Polizia.

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ravenna – oltre naturalmente alle molteplici attività di “Polizia Amministrativa Locale”, che svolge identicamente agli altri Corpi e Servizi del territorio provinciale – eroga, in maniera peculiare e aggiuntiva, unica nella provincia di Ravenna, un importante set di prestazioni in ambito “Ordine e Sicurezza Pubblica”, prestazioni delle quali si riporta, di seguito, il Bilancio per l’anno 2023.

PUBBLICA SICUREZZA

PIANO DI CONTROLLO COORDINATO DEL TERRITORIO

Numero di pattuglie effettuate nell’anno 4.297 (centro storico appiedate 981; automontate in centro storico e città 2279 e forese 805)

Patto per la rilevazione degli incidenti H24 su Ravenna e Cervia + Servizi 10^ lido (giugno, luglio, agosto 2023 – Pattuglie impiegate: 54 con orario 21,00-03,00)

di controlli (veicoli) 23.355

POLIZIA GIUDIZIARIA

Procedimenti penali 782, arresti 17 (*) denunce 542

(*)3 Spaccio di sost. stup. art. 73 D.P.R. 309/90

1 Spaccio di sost. stup art. 73 D.P.R. 309/90 + Resistenza a P.U. 337 cp

1 Omicidio Stradale 589 bis cp

3 furto aggravato 624 +625 c.p.

1 Ordine di Carcerazione AG

8 Resistenza a P.U. 337 cp

Sequestri di sostanza stupefacente 53 Kg 6 (cocaina gr. 700 e cannabinodi kg 5.300)

Segnalazioni al Prefetto 44

Strutture per minori controllate 28 (controllo semestrale per delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna)

SICUREZZA STRADALE

Incidenti rilevati nr. 1.095, Feriti 901, Morti 12

Centro abitato 807

Fuori dal centro abitato 288

Territorio di Cervia 8

Maggiori infrazioni rilevate in caso di sinistro stradale

Art. 141/2 (perdita di controllo del veicolo) nr. 389

Art. 15/1 (danneggiamento di opere o piantagioni) nr. 125

Art. 145/4 (Inosservanza dare la precedenza) nr. 108

VIDEO SORVEGLIANZA URBANA

Telecamere installate sul territorio nr. 348

Richieste di salvataggio immagini nr. nr. 388 di cui 187 dalle altre FF.OO. (nr. 132 Carabinieri, nr. 50 Questura, nr. 4 Guardia di Finanza e nr. 1 Polizia Penitenziaria)

OCR nr. 11

Transiti registrati dagli impianti OCR nr. 15.400.568

Interventi Verbatel gestiti nr. 20.263

Telefonate ricevute alla sala operativa nr. 91.980

PROGETTI 2023

Scuole sicure

Accordo di Programma

Troppo tardi per tornare indietro

Strùffati per non cadere in trappola

PROGETTI 2024

G.S.R. GUIDA SOCCORSI DA REMORO

Strùffati per non cadere in trappola

12 Sanzioni – previsioni entrate gennaio – dicembre 2023