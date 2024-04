Coppa Titano e Campionato BKN301: quando la finale, i play-off e lo spareggio

La Virtus ha conquistato la sua seconda finale consecutiva in Coppa Titano BKN301 e tenterà di difendere il trofeo nell’ultima gara della stagione calcistica sammarinese contro La Fiorita – nell’ennesimo duello con trofeo in palio, dal momento che le due sono protagoniste anche della corsa allo scudetto. Appuntamento fissato per sabato 25 maggio al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20:45, quando i Neroverdi concorreranno per la seconda affermazione assoluta e consecutiva, mentre La Fiorita tenterà di incamerare la Coppa Titano numero sette della sua collezione.

Coppa Titano BKN301, Finale SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus La Fiorita TBD 25/05 20:45 San Marino Stadium

La finale di Coppa Titano BKN301, così come l’integrale corsa play-off che metterà in un posto nella prossima UEFA Conference League, saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su TITANI.TV. Passando al Campionato Sammarinese BKN301, il prossimo sabato potrebbe essere sciolto il nodo che lega Virtus e La Fiorita, stappando la festa scudetto dell’una o dell’altra. Condizionale d’obbligo, alla vigilia dell’ultimo impegno di stagione regolare: un arrivo alla pari, infatti, imporrebbe uno spareggio per assegnare l’alloro nazionale. Già ufficializzata la data, qualora si rendesse necessaria un’appendice: l’incontro verrebbe disputato giovedì 25 aprile al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle 20:45 e diretta su TITANI.TV.

Quel che è certo è che al termine della 30° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, saranno note le quattro formazioni che passeranno dal Turno Preliminare di play-off, secondo la formula in gara unica che coinvolgerà le squadre classificate tra l’ottavo e l’undicesimo posto. Queste partite si disputeranno mercoledì 24 aprile, sugli impianti di Acquaviva e Montecchio a partire dalle 20:45, con qualificazione della miglior piazzata in graduatoria in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari.

Campionato Sammarinese BKN301, Turno Preliminare SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO 8° classificata 11° classificata TBD 24/04 20:45 Acquaviva 9° classificata 10° classificata TBD 24/04 20:45 Montecchio

Saranno a quel punto certi gli abbinamenti nel tabellone principale, con la migliore delle due formazioni qualificatesi tramite lo spareggio (considerando la classifica maturata in stagione regolare) ad incrociare la terza classificata, mentre all’altra dovrà vedersela con la seconda forza del Campionato Sammarinese BKN301. Quarta e quinta di regular season saranno invece già certe di doversela vedere rispettivamente con le squadre classificatesi rispettivamente al settimo e sesto posto. Quarti di finale e semifinali si disputeranno in gare di andata e ritorno, senza possibilità di epilogo ai supplementari o ai calci di rigore. Al termine dei tempi regolamentari della seconda sfida, laddove permanesse la situazione di parità, sarà la squadra col miglior piazzamento al termine della regular season a superare il turno. I quarti di finale si giocheranno tra il 27 aprile ed il 1° maggio.

Campionato Sammarinese BKN301, Quarti di finale di andata SQUADRA SQUADRA RIF. QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO 6° classificata 5° classificata B TBD 27/04 15:00 Acquaviva 4° classificata 7° classificata C TBD 27/04 18:15 Acquaviva 2° classificata Vincente spareggio (peggiore class.) A TBD 28/04 15:00 Acquaviva 3° classificata Vincente spareggio (migliore class.) D TBD 28/04 17:30 Montecchio

Campionato Sammarinese BKN301, Quarti di finale di ritorno SQUADRA SQUADRA RIF. QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO 5° classificata 6° classificata B TBD 30/04 20:45 Montecchio 7° classificata 4° classificata C TBD 30/04 20:45 Acquaviva Vincente spareggio (peggiore class.) 2° classificata A TBD 01/05 20:45 Acquaviva Vincente spareggio (migliore class.) 3° classificata D TBD 01/05 20:45 Montecchio

Nel tabellone dei quarti, sono individuate quattro teste di serie – così che seconda e terza qualificate in stagione regolare possano incrociarsi solo in un’eventuale finale play-off. Gli abbinamenti in semifinale coinvolgeranno le vincenti delle gare indicate in tabella con i riferimenti A-B e C-D. Sabato 4 maggio si disputeranno le gare di andata, mentre il ritorno è programmato una settimana più tardi.

Campionato Sammarinese BKN301, Semifinali di andata SQUADRA SQUADRA RIF. QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Vincente A Vincente B AB TBD 04/05 15:00 Acquaviva Vincente C Vincente D CD TBD 04/05 17:30 Montecchio Campionato Sammarinese BKN301, Semifinali di ritorno SQUADRA SQUADRA RIF. QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Vincente D Vincente C CD TBD 11/05 15:00 Acquaviva Vincente B Vincente A AB TBD 11/05 17:30 Montecchio

Si giocheranno invece a metà di maggio le due finali. Quella che determinerà la vincente dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301, garantendone l’accesso in UEFA Conference League 2023-24, è programmata per sabato 18 maggio al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La serata precedente, allo stesso orario ma allo stadio di Acquaviva, sarà il turno delle squadre uscite sconfitte dalla doppia sfida di semifinale.

Campionato Sammarinese BKN301, Finale play-off SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Vincente AB Vincente CD TBD 18/05 20:45 San Marino Stadium Campionato Sammarinese BKN301, Finale 4°-5° posto SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Perdente AB Perdente CD TBD 17/05 20:45 Acquaviva

FSGC | Ufficio Stampa