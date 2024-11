Coppa Titano: la Juvenes Dogana resiste un tempo a La Fiorita, ma non basta. Ambrosini e Vitaioli trovano le reti per chiudere il match di andata. Sul finale un palo per i biancorossoblu di Fabbri che sabato se la vedranno in campionato contro il Cailungo

La Juvenes Dogana resiste oltre un tempo contro La Fiorita nell’andata dei quarti di finale di Coppa Titano, ma alla fine deve cedere per 2-0 contro la detentrice del trofeo nella passata stagione. Nella fredda serata di ieri, mercoledì 27 novembre, a Domagnano, i tecnici Achille Fabbri e Stefano Ceci mettono in atto un leggero turnover: nella squadra di Serravalle resta in panchina Cevoli, si rivedono invece in campo da titolari Arradi e Baldazzi. È proprio Arradi al 2′ ad avere la prima occasione a rete, servito al centro dell’area da Merli, e poco dopo Baldazzi sull’altro fronte anticipa Leka. Nonostante le differenti posizioni di classifica, i biancorossoblu cercano di rendersi pericolosi già al 3′ con Merli, il quale sfruttando una palla persa da Semprini prova il tiro da lontano parato da Zavoli. Il primo angolo è sempre della Juvenes Dogana, dopo che su cross di Pedini è Brighi a spedire la palla fuori: sugli sviluppi del corner calciato da Merli è Mazzavillani ad avere una ghiotta occasione sotto porta. Primo tentativo de La Fiorita al 5′, con una palla lunga in area di Marco Gasperoni, parata da Gentilini.

Passa una decina di minuti prima di vedere nuove azioni degne di nota. Leka calcia in porta al 14′ ma Gentilini para con facilità, poi un minuto dopo la squadra di Montegiardino trova un tiro cross di Massari che buca la difesa ma nessuno ci arriva, a seguire è Ambrosini da solo davanti al portiere a non agganciare la palla in tempo. Serie di azioni in due minuti tra il 19′ e il 21′: prima una conclusione di Cicarelli lontana rispetto ai pali, poi un tiro di Ferrulli raccolto bene da Zavoli, infine una bomba di Ambrosini viene respinta da Gentilini e poi ribattuta a rete da Cicarelli. Il gol però è stato subito annullato per posizione di fuorigioco. Sono solo altre due le situazioni degne di nota fino alla fine del primo tempo: una conclusione di Matos al 32′ che finisce fuori al termine di un’azione corale, infine un’occasione in cui Gentilini devia in angolo un tiro di Cicarelli. Sugli sviluppi del corner Ambrosini tira due volte in porta ma prima respinge la difesa e poi Gentilini fa lo stesso.

Nella ripresa passano pochi minuti prima che la gara si sblocchi al 52′. Inizia Semprini con un funambolico attacco, la passa ad Ambrosini che poi la mette a Cicarelli. Quest’ultimo tira, Gentilini respinge ma Ambrosini si butta sul pallone come un falco e insacca. La Fiorita trovato il vantaggio cerca di chiudere i giochi: al 58′ Brighi tira e Gentilini ci mette una pezza, al 63′ Cicarelli spedisce sopra la traversa su assist del neoentrato Vitaioli, il quale al 65′ colpisce un clamoroso palo. Il primo tentativo della Juvenes Dogana per pareggiare è di Ferrulli al 72′, ma il tiro non impensierisce Zavoli. Gli uomini di Fabbri sfruttano la freschezza di Paszynski, il quale al 78’ ci prova da solo sulla sinistra, il tiro viene respinto da Zazas e si guadagna una punizione che però Merli non sfrutta. Chi invece capitalizza è Vitaioli all’86: il nazionale sammarinese trova la rete del 2-0 su assist di Toccaceli. All’87 clamorosa l’occasione di Omgba che vede la palla rimbalzare sul palo, con deviazione di un avversario, poi all’89 un cross di Mazzavillani è invitante ma nessuno ci arriva. Occasione del terzo gol per La Fiorita al 90’: Vitaioli serve Toccaceli il quale sferra un gran tiro parato da Gentilini. Sono quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, ma il risultato non cambia.

Dopo la parentesi di Coppa Titano si torna a pensare al campionato: per la Juvenes Dogana appuntamento a sabato 30 novembre alle 15 contro il Cailungo, ultimo in classifica, sul campo di Fiorentino. Il ritorno di Coppa è invece fissato per mercoledì 11 dicembre alle 20.45 a Dogana.

Il tabellino dell’incontro

La Fiorita – Juvenes Dogana 2-0

La Fiorita: Zavoli, Brigoli, Mazzotti, Ambrosini (80′ Olcese), Semprini (60′ Toccaceli), Matos, Gasperoni (73′ Zazas), Cicarelli, Zaccaria (80′ Santi), Massari, Leka (46′ Vitaioli). A disposizione Vivan, Capozzi, Zafferani, Sottile. All. Ceci

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (68′ Cevoli), Mazzavillani, Baldazzi (68′ Pasolini), Pedini, Sylla (68′ Paszynski), Ferrulli (85′ Omgba), Valentini, Merli, Rodriguez, Traglia (85′ Tumidei). A disposizione Ronci, Battistini, Gatti. All. Fabbri

Arbitro: Ucini (assistenti Cristiano e Morisco, quarto uomo Xhafa)

Reti: 52′ Ambrosini, 86′ Vitaioli