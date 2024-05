Coppia di italiani arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna: in casa oltre 5 kg di droga e circa 15.000 euro in contanti

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato una coppia di italiani, 33enne (lui) e 32enne (lei), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e\o psicotrope. L’uomo, sospettato di spacciare e detenere presso la propria abitazione, sita all’interno di uno dei quartieri della zona orientale della città, ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è stato attenzionato dai Carabinieri. Il 33enne è stato fermato ed identificato proprio nel momento in cui, al volante di un’utilitaria, ha parcheggiato sotto casa sua. Al momento del controllo, lo stesso ha iniziato ad agitarsi e a mostrare evidenti segni di nervosismo, accompagnati da frasi confuse e senza senso, evidentemente perché cosciente di essere stato scoperto; poco dopo ha ammesso le proprie responsabilità. Prima di iniziare la perquisizione, i Carabinieri hanno spiegato alla compagna dell’uomo, presente all’interno dell’abitazione, il motivo della loro “visita”. Al termine delle operazioni di perquisizione personale, domiciliare e veicolare, i militari hanno recuperato complessivamente 3,3 kg circa di Hashish suddiviso in panetti, ovuli e frammenti, oltre a 2 kg circa di Marijuana confezionata all’interno di vari contenitori per alimenti e buste per il sottovuoto. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno recuperato una bilancia digitale di precisione e una macchina per il sottovuoto, con annesse buste uguali a quelle utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. È stata recuperata anche una cospicua somma di denaro contante pari a 14.860 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente tutto provento della fiorente attività di spaccio tenuta dalla coppia. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due responsabili, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati tradotti presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna