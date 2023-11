Coppia intossicata, muore la moglie, grave il marito

Una donna di 48 anni è morta in ospedale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, mentre il marito, un imprenditore agricolo, è ricoverato in gravi condizioni: i due potrebbero essere stati vittima di una intossicazione alimentare da botulino.

La coppia, residente ad Ariano Irpino, sabato sera aveva cenato in un ristorante della zona e il giorno seguente, domenica, si era sentita male.

In preda agli spasmi, stamani, i due sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale.

Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta.

Sull’episodio indaga la polizia del locale commissariato, diretto dal vice questore Licia Salerno.

ANSA