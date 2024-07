Coppia riminese perde la vita dopo essere finita nel fiume Po con l’auto

Due cittadini di Rimini, un uomo di 55 anni e una donna di 53 anni, sono deceduti dopo che la loro auto è finita nel fiume Po nei pressi di Casalmaggiore, al confine tra le province di Cremona e Mantova.

L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.30. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Nissan con i corpi delle vittime è stata recuperata questa mattina prima delle 8 dai vigili del fuoco.

Dai primi accertamenti, sembra che l’auto abbia percorso una rampa che porta sull’argine del fiume, finendo poi nel Po dopo un volo di alcuni metri, per cause ancora da stabilire dai carabinieri. Le telecamere di una polisportiva della zona sono state esaminate dagli investigatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’auto ha urtato un ostacolo mentre percorreva la rampa ad alta velocità, finendo poi nel fiume e inabissandosi. L’uomo avrebbe abbassato il finestrino, forse per chiedere aiuto, mentre la donna sul lato passeggero non avrebbe dato segni di vita.