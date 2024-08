CORIANO. Abbandono degli animali domestici. La presidente del Consiglio comunale con delega alla Tutela degli animali, Giulia Santoni “Un animale fa parte della famiglia che lo ha accolto anche quando si preparano i bagagli per andare in ferie”

Coriano, 9 agosto 2024 – L’estate è il periodo in cui cresce sensibilmente l’abbandono degli animali di affezione. A causa delle partenze per le vacanze e le difficoltà legate alla loro gestione lontano da casa, sono frequenti i casi in cui questi animali vengono abbandonati, spesso sul ciglio delle strade o lasciati a sé stessi in aperta campagna.

“Un animale abbandonato ha una vita di stenti. Nella gran parte dei casi, nel tentativo di tornare a casa, viene investito o ferito dalle automobili o girovaga senza meta fino alla morte – afferma Giulia Santoni, presidente del Consiglio comunale con delega alla Tutela degli animali –. Un atto incivile e crudele, specie se ci si sofferma, anche solo un momento, a riflettere sui benefici apportati dalla vicinanza di questi animali, la pet therapy è riconosciuta come una preziosa terapia all’interno di ospedali, case di riposo o carceri. Se pensiamo ai nostri amici gatti, dall’inizio dell’anno ad oggi, i felini sterilizzati dalla associazione animalista “E l’uomo incontrò il cane” K.Lorenz e condotti dai referenti delle colonie feline di Coriano o individuati sul posto su segnalazione delle stesse, sono 35. Sempre dall’inizio dell’anno sono 14 i gatti che hanno ricevuto prestazioni sanitarie dagli operatori del canile intercomunale con cui il comune di Coriano è convenzionato, 12 invece i cani ricoverati, di cui una decina risultati vacanti. La pianificazione degli interventi di sterilizzazione, l’aggiornamento delle colonie feline censite sul territorio di Coriano, ad oggi oltre un centinaio, l’attenzione al benessere e alla salute degli animali, sono solo alcuni dei nostri obiettivi tanto che abbiamo confermato il servizio di controllo e recupero del randagismo felino per garantire un controllo costante e mirato sul nostro vastissimo territorio. Ricordo che sia il maltrattamento che l’abbandono degli animali sono puniti dalla legge. Un animale fa parte della famiglia che lo ha accolto, anche quando si preparano i bagagli per andare in ferie. Rinnovo quindi il mio appello a non abbandonare i propri amici a quattrozampe in ogni mese dell’anno tanto più adesso periodo di ferie per gran parte degli italiani”.