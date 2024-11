Coriano. Abbandono di rifiuti, denuncia penale e sanzione a carico di un cittadino per aver scaricato materiali edili

Coriano, 22 novembre 2024 – È stato individuato dal Nucleo Carabinieri Forestali di Rimini e denunciato penalmente un cittadino per aver scaricato e abbandonato dei rifiuti edili in via Parco del Marano.

I Carabinieri Forestali a seguito di una capillare attività investigativa sono risaliti al responsabile al quale è stata notificata una sanzione amministrativa di 2500 euro in base alla normativa del Decreto legislativo 152/06. L’uomo, deferito all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere penalmente di tale abbandono.

Dalle indagini eseguite in maniera specifica dai Carabinieri Forestali è emerso infatti che il cittadino abbia abbandonato del materiale di scarto proveniente da un cantiere edile. Si ricorda che a Coriano c’è una apposita piattaforma ecologica al Centro di Raccolta in via Piane in cui i soli privati possono conferire piccole quantità di rifiuti edili.

Nel corso dell’anno il Nucleo Carabinieri Forestali di Rimini nel territorio di Coriano ha rilevato casi sporadici di abbandono rifiuti rilevando, prima del recente caso di abbandono rifiuti di via Parco del marano, 4 illeciti amministrativi di ridotte dimensioni.

L’ attività di contrasto all’abbandono di rifiuti viene svolta a Coriano dal lavoro combinato dei Carabinieri Forestali, delle Guardie Ecologiche Volontarie e della Polizia Locale.

