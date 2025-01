Coriano. Assegnati i contributi comunali per le attività sportive, culturali e del tempo libero. Dal bando 2025 ammessi 27 progetti di privati e associazioni

Coriano, 10 gennaio 2025 – Con l’anno nuovo arrivano i contributi comunali per sostenere eventi e progetti dedicati a sport, giovani, cultura, benessere e tempo libero. Dopo la scadenza dei termini di presentazione del bando per l’anno 2025 rivolto a privati, enti e associazioni, seguita dalla stesura della graduatoria e dalla convocazione di un’apposita commissione per la valutazione delle singole proposte con l’assegnazione di punteggi in base ai requisiti richiesti, sono state protocollate 31 domande di cui 27 quelle ammesse. I contributi concessi per un importo complessivo di oltre 14.000 euro sono compresi da un minimo di 300 euro a un massimo di 4.000 euro ed è l’area Giovani ad aggiudicarsi la parte più cospicua di contributi con 9.100 euro, seguita dalle aree Sport e Tempo libero e da quella dedicata alla Cultura.

I 27 progetti ammissibili hanno ottenuto, come richiesto dal bando, il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale. Hanno partecipato sia associazioni corianesi che provenienti da fuori comune con progetti e iniziative che dovranno svolgersi a Coriano in vari luoghi del territorio quali il centro giovani, parchi pubblici, impianti sportivi, biblioteca, teatro e scuole.

” Siamo soddisfatti per la varietà dei progetti presentati quest’anno da privati e associazioni – commentano l’assessore allo Sport e tempo libero, Anna Pecci e l’assessore agli Eventi, Anna Pazzaglia – perché sono sintomatici del dinamismo e della grande voglia di fare che contraddistingue i corianesi. L’Amministrazione, dinanzi a iniziative di svago e intrattenimento che spaziano dallo sport al benessere ad appuntamenti culturali, continua a dare sostegni economici che, seppur di entità diverse, possono rivelarsi utili allo svolgimento delle iniziative sul nostro territorio”.

