Coriano. Botti vietati per Halloween dal 30 ottobre al 1° novembre

Ordinanza per la sicurezza urbana firma dal sindaco Ugolini vieta nei centri abitati di tutto il territorio comunale di Coriano di “accendere e far scoppiare razzi, mortaretti, petardi e fuochi d’artificio pirotecnici”

Coriano, 29 ottobre 2024 – Dal 30 ottobre al 1° novembre, in occasione della ricorrenza di Halloween, sarà vietato nei centri abitati di tutto il territorio comunale di Coriano accendere e far scoppiare razzi, mortaretti, petardi e simili artifici pirotecnici. Lo prevede un’ordinanza emanata dal sindaco Gianluca Ugolini con l’obiettivo di prevenire danni fisici a chi li maneggia e a chi ne possa essere fortuitamente colpito, oltre a limitare i rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze dove si trovino delle persone, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, oltre a non causare disagio agli animali d’affezione, domestici e selvatici.

Esiste, si legge in ordinanza, un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 ad un massimo di 150 euro.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni nel rispetto dei limiti normativamente imposti.

Il testo integrale dell’ordinanza sul sito del comune di Coriano www.comune.coriano.rn.it.

Comune di Coriano