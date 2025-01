Coriano. Camminata in vigna per conoscere e raccogliere le erbe spontanee del territorio. Domenica 26 gennaio alle 14.30 partenza dal Centro Giovani

Coriano, 23 gennaio 2025 – Una camminata nelle vigne di Coriano alla ricerca delle erbe spontanee. Domenica 26 gennaio, a partire dalle 14.30, sarà possibile con l’associazione Benessere Shiatsu Le Saline scoprire e raccogliere le erbe commestibili più diffuse del territorio come scarpigni, tarassaco, aspraggine, rosole e lavastelli con annessi consigli su come riconoscerle e cucinarle. Punto di ritrovo e di ritorno sarà il Centro Giovani di via Piane con la possibilità di rifocillarsi con frutta cotta, ciambelle, tisane e vin brulè. (contributo di 7 euro)

“Le camminate alla ricerca delle ‘erbe di campagna’ fanno parte delle giornate di conoscenza del territorio e delle sue tradizioni – commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -. Anche durante l’inverno Coriano organizza iniziative all’aperto rivolte a tutti, ragazzi, famiglie con bambini e meno giovani.A cadenza mensile si svolgono passeggiate di conoscenza del territorio e, con l’arrivo della primavera, altri appuntamenti dedicati ai giovani e alle nostre azdore”.

Quest’anno l’associazione Benessere Shiatsu Le Saline proporrà per la prima volta il laboratorio di Piada Gudaia, un piadina povera della tradizione romagnola con vino rosso e cotta sulla teglia e, dopo la grande partecipazione di persone dello scorso anno, il laboratorio di Piada sfogliata. A primavera ritorneranno l’iniziativa dedicata alla conoscenza del miele con la Giornata delle Api e i corsi di “Bere consapevole” rivolti ai giovanissimi.

Comune di Coriano