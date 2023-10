Coriano. Confermata l’attività sportiva per i ragazzi di Montetauro al PalaSic con la cooperativa Sociale Metis. Il saluto degli Amministratori al primo allenamento della stagione

Coriano,18 ottobre 2022 – I ragazzi diversamente abili della Cooperativa Sociale Montetauro continueranno a giocare a calcio al PalaSic anche con la gestione della Cooperativa Sociale Metis. Dopo il passaggio di consegne, siglato lo scorso settembre, tra l’amministrazione e la cooperativa riminese, è partita anche quest’anno l’attività sportiva, in programma 2 ore a settimana da ottobre a fine maggio 2024, dei giovani di Montetauro. Al loro primo allenamento non hanno voluto mancare per un saluto beneaugurante il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco Domenica Spinelli e l’assessore allo Sport, Anna Pecci.

“I sorrisi e l’entusiasmo di questi ragazzi – ha detto il sindaco Ugolini – sono una meravigliosa dimostrazione di affetto che noi come amministratori ricambiamo di cuore. Grazie alla collaborazione avviata con la cooperativa Metis diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere il calcio in maniera divertente e aggregante. Massima apertura e disponibilità a tutti i progetti e alle attività sportive rivolte alle persone portatrici di disabilità”.

“Dopo il primo allenamento ci siamo ripromessi di tornare al Palasic per giocare una partita con i ragazzi di Montetauro – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Anna Pecci-. Ringrazio suor Letizia e il mister Achille Fabbri che con il figlio Filippo e Sergio Tombini, ex dipendente comunale oggi in pensione, ogni anno non si risparmiano per mettere le loro esperienze calcistiche a disposizione dei ragazzi. Un progetto nato otto anni fa per volontà dell’allora presidente della Junior Coriano Cesare Conti e che continua a dare grandi soddisfazioni”.