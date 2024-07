Coriano. Contributi economici per le famiglie numerose i soggiorni estivi degli anziani

Assessore Ottogalli “aiuti concreti per le famiglie più esposte al caro vita e per i nonni corianesi

Coriano, 5 luglio 2024 – Le famiglie numerose e gli anziani al centro di due delibere approvate dalla giunta comunale. Una per dare sostegno ai genitori con tre o più figli, l’altra per dare l’opportunità agli ultra 65enni di andare in vacanza il prossimo settembre.

“Aiuti concreti e fortemente voluti rivolti ai nuclei familiari che in questo particolare periodo di caro prezzi, dalla spesa quotidiana ai beni di prima necessità, incidono sul bilancio familiare- afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ottogalli – .Le famiglie a partire da quelle più colpite dalla crisi, rimangono al centro del nostro operato così come lo sono gli anziani ai quali anche quest’anno diamo la possibilità di trascorrere una vacanza in montagna con l’erogazione di appositi contributi”.

L’avviso pubblico è uscito ed è consultabile on line sul sito del comune, il 30 settembre 2024 scade il termine per la presentazione delle domande di richiesta di contributi economici da parte di famiglie con tre o più figli, compresi minori in affido.

Il contributo viene determinato con riferimento alle fasce ISEE. Fascia A: valore ISEE fino a € 15.000,00, il contributo è di 150 euro a figlio aggiungendo ulteriori 150 euro per ciascun figlio disabile. Fascia B: valore ISEE superiore a 15.000 il contributo è di 100 euro a figlio ed aggiungendo ulteriori 100 euro per ciascun figlio disabile.

Dopo aver raccolto le domande, gli uffici, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederanno a redigere la graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari in ordine crescente del valore ISEE.

E’ di prossima uscita il secondo avviso pubblico rivolto ai residenti a Coriano di età non inferiore ai 65 anni che, in base ai requisiti stabiliti, quali i criteri ISEE, potranno disporre di un contributo massimo fino a 150 euro per organizzare le propria vacanza. Quest’anno il soggiorno estivo, organizzato da Auser, sarà dall’8 al 15 settembre a Predazzo, rinomata meta di vacanza in Val di Fiemme, punto di partenza per escursioni e passeggiate, in un albergo situato in centro. Pensione completa con intrattenimento e tornei, cene tipiche, assistenza e controlli medici per ogni occorrenza.

Comune di Coriano