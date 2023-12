Coriano. Dichiarazione del sindaco Gianluca Ugolini e del vicesindaco, senatore Domenica Spinelli sulla sicurezza

Coriano, 16 dicembre 2023 – Sindaco Gianluca Ugolini “La sicurezza è un fatto serio e i cittadini non vanno presi in giro. Magari bastassero delle telecamere di videosorveglianza per affrontare la serie di furti che negli ultimi giorni hanno riguardato diversi Comuni della provincia. Chiunque è in grado di capire che le ultime esternazioni mezzo stampa della minoranza sono pura demagogia. Chiunque infatti è in grado di sapere che un Comune può mettere in campo azioni di controllo sul territorio ma sono le forze dell’ordine ad agire con controlli e attività di prevenzione e repressione. E proprio perché il tema sicurezza è così importante va stigmatizzata ogni affermazione che cerchi di strumentalizzare tale vicenda. Abbiamo pronto un progetto di videosorveglianza per Ospedaletto, dal prossimo anno procederemo gradualmente a dotare tutte le frazioni di impianti di videosorveglianza per il controllo dei punti sensibili oltre a scuole, parchi urbani e parcheggi pubblici per contribuire a rafforzare i controlli già in essere, non solo in tema di furti, ma in ambito generale mantenendo il dialogo con le forze dell’ordine e la polizia locale, adesso come in ogni periodo dell’anno, sempre improntato alla massima collaborazione”.

Vicesindaco Domenica Spinelli “La sicurezza dei cittadini è un tema troppo delicato per essere liquidato con una mera richiesta di videosorveglianza. Considerare la presenza di telecamere come la panacea contro i furti significa vivere su un altro pianeta e non avere la consapevolezza dei ruoli istituzionali deputati a tali controlli. Invito i consiglieri di minoranza a studiare, il mio sprone in questo senso è di cercare una collaborazione condivisa indipendentemente dai colori politici.

Nei miei ruoli di vicesindaco di Coriano e senatrice ho a cuore la sicurezza delle persone tanto da aver presentato a mia firma un recente disegno di legge che permetterà agli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati a portare un’arma di servizio, di detenerne una privata, senza necessitare di ulteriori licenze. Una misura che rientra nel pacchetto dei provvedimenti su fisco e sicurezza adottato dal Consiglio dei Ministri e presentato alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti del personale delle forze armate e di polizia”.

