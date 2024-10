Coriano diventa “Città ad impatto positivo” con un nuovo mezzo per Auser a favore del trasporto di anziani e persone fragili e con laboratori nelle scuole

Coriano, 3 ottobre 2024 – Un pulmino attrezzato da impiegare per il trasporto di persone anziane e diversamente abili in carico al servizio sociale territoriale. Laboratori scolastici con il coinvolgimento di 70 alunni di scuola media dell’Istituto Comprensivo Coriano incentrati sull’Agenda 2030, inclusione sociale e attenzione verso l’ambiente e le persone più bisognose di aiuto. Sono le due facce dello stesso progetto Coriano Città ad Impatto Positivo di Auser e PMG Italia Società Benefit giunto alle fasi conclusive con la consegna ieri pomeriggio (ndr.2 ottobre) di un mezzo attrezzato da utilizzare per il trasporto delle persone più fragili e con l’avvio della prima di tre giornate formative all’IC Coriano.

Alla cerimonia di consegna del nuovo mezzo svoltasi in piazza Mazzini di fronte al Municipio erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia assieme a rappresentanti dell’associazione di volontariato Auser, PMG e ad alcuni dei 22 imprenditori corianesi che hanno aderito con un supporto economico all’acquisto del mezzo.

Ad ognuna delle aziende è stato consegnato un attestato di ringraziamento per la sensibilità e vicinanza dimostrata con la loro partecipazione sia economica che presenziando e dialogando con gli studenti in classe. A portare i saluti dell’amministrazione al primo dei laboratori scolastici è stato l’assessore alla Scuola e servizi educativi, Paolo Ottogalli.

“Spostarsi per effettuare visite mediche o esami di laboratorio, fare la spesa o commissioni di prima necessità sono servizi quotidiani e riteniamo preziosi, per stare vicino a chi ne ha più bisogno – hanno dichiarato gli assessori Pazzaglia e Ottogalli – . Basta presentare le richieste agli uffici comunali dove un’assistente sociale valuta caso per caso la possibilità di attivare il servizio volto a coprire il territorio di tutta la provincia. Ringraziamo di cuore le 22 aziende che hanno aderito a questo progetto, Auser e PMG. Il comune di Coriano continua ad essere vicino alle fasce più fragili dei cittadini”.

Comune di Coriano