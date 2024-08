Coriano. E’ scomparso Don Serafino Pasquini, aveva 89 anni

Don Serafino Pasquini, una delle figure spirituali più amate della comunità di Coriano, si è spento venerdì all’età di 89 anni. La sua vita è stata caratterizzata da un profondo impegno pastorale che ha toccato diverse comunità della provincia di Rimini, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fedeli.

Nato nel 1935 a Coriano, don Serafino ha servito come parroco non solo nel suo paese natale, ma anche in località come Cattolica e Misano. In particolare, è stato parroco a Misano Cella per ben 27 anni, periodo durante il quale ha saputo guadagnarsi la stima e l’affetto di tutta la comunità per il suo impegno costante e la sua dedizione alla cura delle anime.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, e la comunità si prepara a rendergli l’ultimo saluto. Le esequie si terranno mercoledì 21 agosto alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Coriano. La sera precedente, martedì 20 agosto, alle 20.30, verrà recitato il rosario nella stessa chiesa, un momento di preghiera e raccoglimento che vedrà la partecipazione di molti fedeli.

Don Serafino è ricordato non solo per il suo ruolo di guida spirituale, ma anche per la sua capacità di ascolto e la sua vicinanza alle persone in ogni momento della loro vita. Il suo ministero è stato caratterizzato da una profonda umanità e da una fede incrollabile che ha saputo trasmettere a generazioni di parrocchiani.