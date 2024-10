Coriano. Fondialluvione, emesse tre ordinanze dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Figliuolo

Fondi alluvione, emesse tre ordinanze dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Figliuolo

Sindaco Ugolini “Grazie ad una interlocuzione a un dialogo mai venuti meno con la struttura commissariale realizzeremo importanti interventi sul nostro territorio per circa 5 milioni di euro”

Senatrice, vicesindaco di Coriano Spinelli “ Sinergia, collaborazione e massima fiducia verso il Generale”

Coriano,1 ottobre 2024 – Stanziati al Comune di Coriano 4.850.00 euro con l’ordinanza n.33 emessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, Generale Francesco Paolo Figliuolo. Il Commissario ha emanato tre nuove ordinanze per accelerare e consolidare il processo di ricostruzione e ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e per velocizzare l’assunzione di personale da impiegare nelle attività tecnico amministrative per gli enti locali. Nel dettaglio l’ordinanza n.33 è relativa alla “attuazione di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità”, la n.34 alla “semplificazione per l’assunzione di personale tecnico o amministrativo”, la n.35 “modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi in ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Next Generation UE -M2C4I2-1A).

Per il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini “Questo provvedimento consentirà di realizzare interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali danneggiate dall’alluvione del 2023. Il finanziamento erogato copre la totalità delle richieste avanzate dal Comune di Coriano. Si tratta di una risposta certa e definitiva alle nostre richieste, risorse importanti da impiegare per la messa in sicurezza di strade, ponti e guadi come garantito dal generale Figliuolo a seguito del sopralluogo a Coriano nei mesi scorsi. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla certezza dell’arrivo di questi fondi che serviranno per intervenire in punti e zone ben precise del territorio. L’ultima eccezionale ondata di maltempo abbattutasi il 19 settembre non ha coinvolto il territorio di Coriano, questo però non ci sottrae a praticare una sistematica attività di controllo, monitoraggio e prevenzione in ogni frazione per assicurare la massima sicurezza ai cittadini. Grazie ad una interlocuzione a un dialogo mai venuti meno con la struttura commissariale realizzeremo importanti interventi per il nostro territorio”.

Tra i principali lavori previsti risultano il ripristino di movimenti franosi a Cavallino per 1 milione di euro, un corposo intervento idraulico da 1.900.000 euro del fosso Cortino ad Ospedaletto che metterà in sicurezza tutto l’abitato da possibili allagamenti, la messa in sicurezza della viabilità a Mulazzano e Cerasolo per 1.200.000 euro, del ponte vecchio di Ospedaletto per 300.000 euro e del ponte in via Scaricalasino per 100.000 euro.

Per la senatrice e vicesindaco di Coriano, Domenica Spinelli “Sinergia, collaborazione e massima fiducia nell’operato della struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo hanno permesso al comune di Coriano di ottenere i fondi per la messa in sicurezza del territorio. Allo stesso tempo l’emanazione delle ultime tre ordinanze conferma, tra interventi emergenziali e provvedimenti di ricostruzione, la massima garanzia per coordinare al meglio le azioni di tutela e sicurezza del territorio su scala infraregionale. Auguro un buono e proficuo lavoro al Commissario e a tutti i componenti della sua struttura”.

