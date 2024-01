Coriano Futura: macchina comunale, il sindaco Ugolini continua a sviare l’attenzione

Sul tema della macchina comunale e delle sue criticità, il sindaco Ugolini ancora una volta tenta di sviare l’attenzione e non vede (o finge di non vedere) il nocciolo della questione

Abbiamo letto il lunghissimo comunicato stampa con cui il primo cittadino, in piena sindrome da ‘annuncite’, ha snocciolato una lunga sfilza di interventi per la riorganizzazione del personale dipendente del Comune

Ben vengano le nuove assunzioni: ma non è questo il punto…

I corianesi si aspettano altro, e cioè vorrebbero sapere:

– Per quale motivo sia sempre più difficile mettersi in contatto – anche telefonico – con gli uffici comunali ed ottenere anche la più semplice risposta ad un banale quesito;

– Per quale motivo le tempistiche di attesa siano dilatate all’infinito;

– Per quale motivo il Comune di Coriano abbia modalità di accesso completamente diverse da quelle degli altri Enti del territorio:

Lamentele e segnalazioni si moltiplicano ogni giorno: è chiaro che qualcosa non funziona, eppure il sindaco tenta come al solito di gettare fumo negli occhi…

Coriano Futura