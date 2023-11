CORIANO FUTURA: “Mancati ristori per l’alluvione: da parte del sindaco un silenzio imbarazzante”

– UN SILENZIO IMBARAZZANTE –

Il 10 novembre scorso abbiamo depositato la nostra interrogazione riguardante il mancato ottenimento dei ristori legati all’ondata di maltempo di maggio. Speravamo che il sindaco Ugolini si affrettasse a prendere la parola per fare finalmente chiarezza su un tema tanto delicato. Invece il primo cittadino si è chiuso in un silenzio imbarazzante, nonostante il clamore suscitato a livello mediatico e i diversi articoli apparsi sulla stampa. Parliamo delle risorse erogate dal Governo per la messa in sicurezza di strade, ponti e attraversamenti colpiti da frane, smottamenti e piene. Al Riminese sono stati destinati ben 60 milioni, ma il Comune Coriano – inspiegabilmente – non è riuscito ad intercettare un solo euro di quei finanziamenti. Il territorio corianese ha subito danni ingenti, il cui valore – secondo le stime – ammonterebbe ad alcuni milioni di euro. Nonostante la presenza nella Giunta di una senatrice della Repubblica, l’amministrazione Ugolini è rimasta completamente a bocca asciutta, mentre Comuni a noi vicini grazie ai contributi potranno finalmente intervenire sul territorio per mitigare il rischio idrogeologico. Ci domandiamo per quale motivo la nostra amministrazione comunale abbia ‘toppato’ in maniera così plateale e se le scuse puerili accampate sulla stampa dal sindaco Ugolini – un file we-transfer troppo pesante (!) – abbiano un qualche fondamento. Al primo cittadino basterebbe poco per fugare i dubbi e compiere quella operazione di trasparenza che tutti i cittadini corianesi chiedono a gran voce: eppure – chissà perché – in municipio tutto tace. Il dubbio resta: possibile che l’amministrazione abbia seguito procedure diverse o preferito muoversi attraverso canali alternativi rispetto a quelli adottati dagli altri Comuni? Che la Giunta Ugolini abbia preferito stendere un velo pietoso su questa vicenda che dimostra, ancora una volta, la totale inadeguatezza e il dilettantismo di chi dovrebbe amministrarci?

CORIANO FUTURA