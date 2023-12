CORIANO FUTURA. Opportunità mancata: La decisione sull’Imu e i comodati d’uso non sostiene le famiglie locali

L’ultima decisione presa dall’amministrazione comunale di Coriano in merito all’Imposta Municipale Propria (Imu) per il 2024 ha suscitato delusione, in particolare per le famiglie della zona. Durante la recente seduta del Consiglio Comunale, è stata presa una decisione riguardo alle aliquote Imu, nonostante le proposte avanzate in sede di commissione bilancio per favorire un approccio più benefico verso le famiglie che beneficiano di immobili in comodato d’uso gratuito.

Altre aree vicine, come Riccione, hanno già implementato sgravi fiscali supplementari oltre a quelli nazionali, che di per sé appaiono stringenti e limitanti, soprattutto per certe categorie. La risposta del Sindaco Ugolini in Commissione, tuttavia, ha sottolineato l’impossibilità di coprire la riduzione di entrate derivante da un’Imu alleggerita, attribuendo a volte a queste pratiche intenti speculativi.

Questa affermazione del sindaco ha sollevato perplessità, in quanto sembra ignorare non solo le norme stabilite dalla legge 190/2019, ma anche i dettagli della delibera in discussione. La responsabilità è stata attribuita ai debiti lasciati dalle precedenti amministrazioni. Di conseguenza, la proposta di offrire maggiori facilitazioni su immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai figli è stata respinta, lasciando Coriano con l’applicazione dell’aliquota massima Imu. Questo si traduce in un mancato alleggerimento del carico fiscale per le famiglie del territorio, un’occasione sprecata per offrire un sostegno tangibile in un periodo economicamente difficile.”