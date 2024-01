Coriano Futura: sicurezza stradale, a Ospedaletto troppi pericoli per i pedoni

Torniamo a parlare di sicurezza stradale: dopo Cerasolo Ausa (siamo ancora in attesa di sapere quando il sindaco si deciderà a mantenere la promessa di incontrare i cittadini), ci spostiamo ad Ospedaletto.

Abbiamo ricevuto molte segnalazioni riguardanti una potenziale situazione di pericolo per la velocità delle auto nel tratto finale di via Mulazzano, tenuto conto che la visibilità è ridotta per i veicoli che si immettono da via Cella Rossa; questo tratto, benché in assenza di marciapiede, viene percorso anche dai bambini che si recano alla chiesa o al vicino parco giochi “Gian Marco Moratti”. Riteniamo fondamentale intervenire con limitatori o dissuasori di velocità nel tratto indicato

Un’altra richiesta riguarda invece via Montescudo: fra il ponte sul Marano e la rotonda ci sono due attraversamenti pedonali sui quali negli anni si sono succeduti diversi incidenti, anche a causa della scarsa visibilità dell’attraversamento stesso. I cittadini chiedono di valutare l’installazione dei moderni segnalatori luminosi degli attraversamenti pedonali, su tutto il territorio del nostro Comune, dando la priorità a quelli in prossimità di scuole o in tratti particolarmente pericolosi.

CORIANO FUTURA