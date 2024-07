Coriano. Gotica 80, domani la presentazione del libro di Daniele Celli in Biblioteca

Coriano, 3 luglio 2024 – Domani sera, giovedì 4 luglio, verrà presentato alla Biblioteca comunale “G.A. Battarra” il libro a cura del ricercatore storico Daniele Celli, “Gotica 80” .

L’incontro organizzato dal comune di Coriano e dall’Associazione Nazionale Faleristica nell’ambito della rassegna omonima con il patrocinio del Ministero della Difesa e della Regione Emilia-Romagna dedicata agli eventi storici che consentirono il superamento della Linea Gotica e della liberazione del territorio riminese nel 1944, sarà moderato a partire dalle ore 21.00 dal colonnello Mauro Bloise, direttore de “il Basco Azzurro” in dialogo Giovanni Ramunno.

Per otto mesi, dalla tarda estate del 1944 alla primavera del 1945, il fronte della Seconda guerra mondiale in Italia si arrestò sulla Linea Gotica, il sistema difensivo realizzato dai tedeschi per fronteggiare l’avanzata degli alleati lungo la penisola. Oltre 300 chilometri tagliavano l’Italia in due da Massa a Pesaro attraverso una fitta rete di fortificazioni

Coriano, in particolare, fu teatro in Romagna tra il 4 e il 14 settembre 1944, di due sanguinose battaglie sostenute dagli alleati sulla via di Rimini per lo sfondamento della Linea Gotica. Sono varie le testimonianze in proposito disseminate sul territorio, a partire dalla maestosa presenza del Cimitero di guerra inglese – Coriano Ridge War Cemetery che ospita le tombe di 1939 soldati di varia nazionalità morti in gran parte nel corso dell’ultima battaglia tra l’Ottava Armata e la Wermarcht tra il 4 e il 13 settembre del 1944.

L’evento è ad ingresso libero.

