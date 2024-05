Coriano. Gruppo Consiliare Coriano Futura su visita del Generale Figliuolo

Accogliamo positivamente la visita a Coriano del commissario per la ricostruzione post-alluvione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ma non comprendiamo assolutamente i toni di giubilo ed entusiasmo del sindaco Ugolini e della vice sindaca Spinelli.

Forse una maggiore sobrietà sarebbe stata opportuna dopo l’innegabile errore nella trasmissione della richiesta dei fondi per la ricostruzione. Nei mesi scorsi, il nostro comune è stato l’unico Comune a non ricevere i fondi necessari per la messa in ripristino dei danni causati dall’alluvione, di ormai un anno fa.

Fondi, per un totale di circa 4 milioni di euro che ricordiamo, il sindaco Ugolini aveva annunciato come già acquisiti in pompa magna sulla stampa, ma che il Comune non è stato in grado di intercettare per quello che oggi può essere innegabilmente confermato come un errore.

Così, mentre negli altri Comuni a noi vicini il commissario Figliuolo ha potuto compiere un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte di interventi finanziati, a Coriano la visita si è limitata a prendere atto delle situazioni più critiche dopo l’alluvione del maggio 2023: situazione a cui si doveva mettere mano, ma che sono ancora ferme al palo per via, lasciatecelo dire, del presuntuoso atteggiamento della premiata ditta Spinelli&Ugolini.

La visita è un fatto positivo, perché conferma quanto già anticipato in novembre dal commissario Figliuolo, riguardo l’apertura della struttura commissariale, volta a risolvere e a sopperire ai disguidi accaduti, in favore del nostro territorio

Ciò non cancella tuttavia la misera figura fatta dai nostri amministratori, una brutta figura che è stata ulteriormente aggravata da bugie che i corianesi non meritano.

I Consiglieri del Gruppo consiliare

Coriano Futura

Paolucci, Marzi, Leonardi, Sampaolo, Talacci