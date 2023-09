Coriano. Il Museo dedicato a Marco Simoncelli fa il pieno di visitatori nel week end della MotoGp  – 1200 ingressi da venerdì 8 a lunedì 11 settembre

Coriano, 12 settembre 2023 – Grande affluenza al Museo “La Storia del Sic” di Coriano in occasione del lungo fine settimana della MotoGp. Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre si sono registrati 1200 ingressi. Un’occasione imperdibile per tantissimi visitatori provenienti da ogni parte del mondo come Kuwait, Inghilterra e Olanda, oltre a numerosi affezionati che ogni anno, ricalcando un vero e proprio rito, arrivano a Coriano per il Sic. E una visita speciale e immancabile è arrivata anche dalla Sic58 Squadra Corse intitolata nel 2013 al pilota corianese per volontà del padre Paolo Simoncelli, presente al museo con il mitico meccanico di Marco, Sanzio Raffaelli.

Per Coriano sono state quattro giornate segnate da un flusso ininterrotto di fan di motociclismo arrivati in Romagna per vivere le emozioni della MotoGp e del luogo in cui il pilota scomparso nel 2011, ha vissuto. Nel museo, che nei giorni scorsi ha ricevuto, tra gli altri, anche la visita di Manuel Poggiali, si possono ammirare tutte le moto di Marco Simoncelli, dalla sua prima minimoto al cross fino ai caschi e alle tute indossate dall’indimenticato campione.

