Coriano inaugura la Fiera dell’Oliva Evento clou dell’autunno corianese fino a domenica 1° dicembre. Oggi il taglio del nastro con le Istituzioni

Coriano, 24 novembre 2023 – Coriano in festa per il taglio del nastro questa mattina in occasione della 37esima edizione della Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali. Un centinaio circa di espositoridi prodotti artigianali, la Casa dell’Olio in piazza Don Minzoni in cui degustare l’”oro giallo” prodotto degli oleifici del territorio, novità di quest’anno le cene tematiche allo “Spaio Gusto, Sapori e Sapori di Romagna”con prodotti d’eccellenza accompagnati dai migliori vini delle cantine locali. Questo e altro alla fiera di punta dell’autunno corianese che ha preso il via ufficialmente oggi dopo i saluti istituzionali in piazza Mazzini, di fronte al Municipio, ai quali hanno preso parte alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini e dell’Amministrazione, numerose autorità civili e militari. Tra queste il Capo di Gabinetto della Prefettura di Rimini Giuseppe Mario Puzzo, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, i sindaci Filippo Giorgetti di Bellaria, Gian Marco Casadei, Montescudo- Montecolombo, Roberto Cialotti di Saludecio, Filippo Sica per Montefiore Conca e Fabio Medici di Sassofeltrio.

“La Fiera dell’Oliva è un appuntamento consolidato che chiama a raccolta le eccellenze del territorio quanto a oleifici, produttori locali e, novità di questa edizione, cantine vitivinicole – ha detto il Sindaco Gianluca Ugolini -. Grazie alla portentosa macchina organizzativa dei volontari della Pro Loco Coriano mettiamo in piedi eventi di notevole portata in grado di richiamare tantissimi visitatori anche da fuori provincia. Quest’anno, in collaborazione con Cna, abbiamo abbinato l’olio al vino e ai prodotti della nostra terra con cene spalmate in una settimana no stop. Continueremo su questa strada nella chiara volontà di stringere sinergie positive tra amministrazione, produttori e con tutti i soggetti interessati a portare sempre alto il nome di Coriano”.

La Fiera dell’Oliva, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e dalla Regione, dopo l’inaugurazione odierna proseguirà con cinque serate e menù a base di carne, baccalà, olio evo, formaggi e funghi presso la Casa dell’Olio, fino a domenica 1° dicembre in cui torneranno anche i rivenditori di prodotti locali.

—

Ufficio Staff del Sindaco