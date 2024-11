Coriano. Iniziative turistiche, culturali, sportive, per i giovani e il tempo libero, pubblicato il bando con scadenza 20 novembre per l’assegnazione di contributi ad associazioni, enti o privati

Coriano, 7 novembre 2024 – Contributi economici per privati, enti e associazioni che organizzeranno nel 2025 eventi e occasioni di promozione, svago e intrattenimento. Questo è l’obiettivo del bando, con scadenza 20 novembre 2024, volto ad allargare le potenzialità e le occasioni di socialità nei settori del turismo, sport e tempo libero, della cultura e dell’universo giovanile in luoghi diversi dislocati sul territorio comunale quali il centro giovani, parchi pubblici, impianti sportivi, biblioteca, teatro e scuole.

L’erogazione del contributo, dopo approvazione di apposita graduatoria, verrà redatta valutando le proposte progettuali secondo criteri valutabili con punteggi diversi.

La Giunta comunale tramite delibera di patrocinio oneroso potrà concedere vantaggi economici ai partecipanti del bando.

“Si tratta di un’opportunità di crescita per il comune di Coriano e d’altro lato di un incentivo concreto per i privati e il mondo associazionistico in grado di stimolare e generare una sinergica collaborazione nella promozione e organizzazione di eventi – hanno detto l’assessore allo Sport e al tempo libero, Anna Pecci e l’assessore al Turismo e promozione del territorio, Anna Pazzaglia -. Abbiamo un territorio che offre, oltre a straordinarie bellezze paesaggistiche, strutture e contenitori culturali adatti a numerose iniziative. Anche quest’anno mettiamo quindi a disposizione di queste realtà contributi per la realizzazione di attività di interesse pubblico a favore della comunità”.

La domanda di contributo, compilata su apposito modulo, dovrà essere presentata entro il 20 novembre 2024 via mail all’indirizzo protocollogenera le@comune.coriano.rn.it o PEC all’indirizzo coriano@ legalmail.it

Comune di Coriano