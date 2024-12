Coriano. Investimenti su nido, sociale e sviluppo del territorio, tasse invariate e riduzione del debito nel Bilancio di previsione 2025-2027 in approvazione in Consiglio comunale lunedì 23 dicembre

Coriano, 21 dicembre 2024 – Investimenti corposi, tasse invariate, salvaguardia dei servizi e incremento di stanziamenti nel sociale. Sono i fari accesi dall’Amministrazione comunale per il 2025 nel Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 che andrà in approvazione, assieme al DUP – Documento unico di programmazione, lunedì 23 dicembre. Punti fermi che partono dall’assunto di portare avanti per Coriano uno sviluppo sostenibile, solido e al tempo stesso attento alle analisi di bilancio e all’uso oculato delle risorse.

“Dal recupero dell’evasione fiscale, alla scelta di internalizzare sempre più i servizi per recuperare somme da destinare ad altre voci di bilancio– dichiara il sindaco Gianluca Ugolini con delega al Bilancio – anche quest’anno manteniamo invariati i tributi comunali nonostante siano venuti a meno i fondi per l’emergenza Covid e, più in generale, siano aumentati i costi delle opere previste rispetto ai costi iniziali. Fattori che non ci fermeranno perché nel 2025 metteremo in campo opere pubbliche per 10 milioni di euro. Il nuovo asilo nido e il centro socio- assistenziale di Ospedaletto per persone non autosufficienti realizzati con contributi da fondi PNRR e con risorse proprie, gli investimenti sul suolo e la viabilità con i fondi alluvione, il completamento della pista ciclopedonale di S. Andrea in Besanigo sono tutti lavori pubblici che consentiranno a Coriano di essere un luogo sempre più accogliente in termini di servizi e a portata di tutti e che lasceremo alle future generazioni. Sul versante del sociale aumenteremo gli investimenti a favore delle famiglie e delle fasce più deboli con 100mila euro in più rispetto allo scorso anno per l’handicap scolastico per un totale di 500mila euro complessivi, aumenteremo i contributi alle famiglie con figli al nido e per la tutela dei minori. Non arretreremo quindi di un millimetro in un settore che riteniamo cruciale. Così come continua ad essere determinante e a influenzare le politiche di bilancio la riduzione del tasso di indebitamento ereditato dalle precedenti amministrazioni. Un lavoro certosino che, come comunicato alle organizzazioni sindacali che hanno condiviso e sottoscritto la manovra di bilancio, mira alla rimodulazione di alcuni tributi a partire dall’addizionale Irpef”.

La proposta di bilancio parte dall’aumento del risultato di amministrazione per 2 milioni e 500.00 euro e dall’incremento di 1 milione di euro del Fondo Cassa Finale. Quintuplicate le entrate in conto capitale passate da 1 milione e 300 mila euro del 2024 a 5 milioni di euro nel 2025 destinati.

Parallelamente l’indebitamento dell’Ente è diminuito di 2 milioni di euro circa passando da 5 milioni e 200mila euro nel 2023 a 3 milioni e 600 mila euro nel 2025, con la previsione di scendere a 2 milioni e 500mila euro nel 2027.

Conseguentemente gli interessi passivi e gli oneri finanziari scendono da 1 milione e 700mila euro nel 2024 a 751mila euro nel 2025. Una riduzione di oltre il 50% che consentirà di avere benefici nel rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti pari al 2,23% nel 2025 fino a scendere all’ 1,85% nel 2027.

Con il bilancio di previsione 2025/2027 andrà in approvazione anche il Documento unico di programmazione che rispecchia il costante impegno dell’Amministrazione per uno sviluppo sempre più inclusivo che riguardi tutti i cittadini senza distinzione alcuna.

Ufficio Staff del Sindaco