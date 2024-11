CORIANO. La presa d’assalto di Ospedaletto. Il Comunicato di Coriano Futura (anche un video)

Coriano, 2 novembre 2024

Anche quest’anno abbiamo assistito ad una vera e propria presa d’assalto al paese di Ospedaletto, teatro, ancora una volta, nella notte di Halloween, di veri e propri atti di vandalismo e violenza gratuita. Ragazze e ragazzi, per lo più minorenni, che si sono dati appuntamento con l’unico scopo di mettere a soqquadro una frazione del territorio corianese.

Purtroppo la problematica di mancanza di luoghi o centri di aggregazione non aiuta a migliorare e monitorare questa generazione che è lasciata sempre più in solitudine e senza i giusti esempi da seguire.

Purtroppo le ordinanze e le pattuglie sul luogo, poco hanno contato, poiché impossibile riuscire a contenere centinaia di persone che si muovono, corrono e si nascondono in luoghi bui ed appartati.

Alla conta dei danni emergono, panchine, bidoni, giochi nei parchi rotti o ribaltati, un’autovettura di una persona disabile data alle fiamme, paura e sgomento per i residenti.

Purtroppo il dilagare di questi atteggiamenti prevaricatori e minacciosi non possono più essere lasciati al caso. Non si può più pensare di arginare od intervenire solo nel momento in cui si verificano, è necessario mettere in pratica un sistema preventivo.

La richiesta di messa in sicurezza del territorio, con l’installazione di telecamere sparse sul territorio, l’installazione del sistema di rilevamento delle targhe nei luoghi di accesso al territorio sono indispensabili, prima di tutto per creare deterrenti e secondariamente per poter avere prove per intervenire.

I Consiglieri del Gruppo consiliare Coriano Futura

Paolucci, Marzi, Leonardi, Sampaolo, Talacci