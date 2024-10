Coriano. L’Antiquarium Malatestiano apre al pubblico in via eccezionale per le Giornate Fai d’Autunno. Domenica 13 ottobre sarà visitabile nell’ambito delle visite guidate “ I tesori nascosti di Coriano”

Coriano, 11 ottobre 2024 – L’Antiquarium Malatestiano domenica 13 ottobre riapre le sue porte al pubblico per le Giornate FAI d’Autunno. Un’apertura eccezionale in cui scoprire il complesso di reperti rinvenuti a Coriano nel corso degli scavi effettuati tra il 1999 e il 2000. Si tratta di ceramiche smaltate o da cucina, maioliche rinascimentali, provenienti dalle fosse di scarico del castello, oggetti in vetro o metallo. Nei rinvenimenti corianesi compaiono reperti tipicamente legati all’area malatestiana che rimandano al territorio riminese e marchigiano.

L’apertura dell’Antiquarium, adiacente al castello, rientra nella giornata Fai di domenica 13 ottobre “I tesori nascosti di Coriano” in cui sono previste visite guidate ad accesso libero o esclusive e riservate per soci Fai.

Per le visite guidate con i volontari il punto di ritrovo è sotto i portici del teatro CorTe in via Garibaldi, 127. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 partirà la camminata in centro storico con un excursus sulle origini dell’abitato di Coriano, del teatro CorTe, del monumento dei Caduti di tutte le guerre e della Chiesa di Santa Maria Assunta fino ad arrivare al clou del percorso con la visita del castello Malatestiano.

Oltre al castello e all’Antiquarium, per i soci Fai muniti di tessera, ci sarà la possibilità di visitare anche il museo Elisabetta Renzi in cui sono preservati oggetti di pregevole fattura, realizzati anche con materiali nobili come oro e argento, pizzi e ricami prodotti tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 con i relativi strumenti in uso all’epoca.

Comune di Coriano