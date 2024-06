Coriano. Lavori di manutenzione, gli interventi del Consorzio di Bonifica sulle strade vicinali ad uso pubblico

Coriano, 19 giugno 2024 – La manutenzione straordinaria e ordinaria della rete stradale resta una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Nell’ambito di una programmazione annuale articolata anche quest’anno si inserisce il protocollo d’intesa con il Consorzio di Bonifica per il 2024,2025 e 2026.In particolare nel 2024 per un importo di 67mila e 860 euro si procederà alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico quali via Trombetta, via della Briglia e via della Badia.

Interventi progettati e finanziati dal Consorzio di Bonifica, di cui il 10% erogati dal Comune e finalizzati a sistemare il manto stradale con nuove asfaltature dove necessario, pulizia dei fossi di guardia esistenti e realizzazione di tombinatura stradale per lo scolo delle acque meteoriche. Le strade vicinali hanno un ruolo rilevante nella rete viaria minore del territorio perché garantiscono l’accessibilità capillare e un supporto essenziale alle attività produttive degli operatori agricoli e, più in generale, alla popolazione residente.

“Lo scorso anno con il Consorzio di bonifica siamo intervenuti nelle vie Canneto a Cavallino e via delle querce a Mulazzano- dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi -. Quest’anno implementiamo altri interventi in previsione dei lavori di asfaltature a carico dell’amministrazione che inizieranno presumibilmente nel mese di luglio”.

Comune di Coriano