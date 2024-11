Coriano. Manutenzione stradale, la giunta approva vasto piano di interventi per tutto il territorio comunale

Coriano, 18 novembre 2024- Manutenzioni, bonifica e asfaltature stradali, interventi alle fognature bianche e alla viabilità. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un vasto piano di interventi di manutenzione stradale allo scopo di migliorare la sicurezza e la circolazione viaria in tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Un piano straordinario e corposo da 547mila euro frutto di una analisi puntuale messa a punto dalla giunta e dagli uffici preposti sulle situazioni di criticità e deterioramento delle strade.

Nei prossimi giorni verranno inoltre appaltati i lavori per realizzare il nuovo ponte di via Della Badia a S. Andrea in Besanigo. La giunta ha infatti dato il via libera al nuovo attraversamento stradale fosso irriguo per un importo di 40mila euro. A questo si aggiunge un intervento alle fognature bianche di via Rigardara per 100mila euro, lavori ai sottoservizi che verranno svolti entro l’anno in modo da procedere con l’asfaltatura a seguire come da programma nel piano asfalti.

Nello specifico a Cerasolo sono previsti lavori di completo rifacimento degli asfalti nelle vie Boccaccio e Il Torrente e di bonifica e risagomatura, a causa delle radici delle alberature, nelle parti più ammalorate di via Rovereta, Pavese, Rigardara, interventi di bonifica previsti in via Leopardi. A S. Andrea in Besanigo saranno interamente riasfaltate le vie Del Garofano, i viali Bellini, Rossini, Mascagni e Toscanini e via Della Badia. A Coriano capoluogo i nuovi asfalti interesseranno le vie Moro, Matteotti, Nenni, Di Vittorio, il parcheggio del parco dei Cerchi, nel quale a giorni partiranno i lavori di rifacimento dell’intero polmone verde, e via Bachelet. Assorbirà oltre 100.000 euro l’intervento di un tratto di via Piane, una lunga arteria stradale che attraversa l’area artigianale di Coriano.

“Nonostante i costi lievitati rispetto alle previsioni iniziali dovuti all’aumento dei prezzi, a partire delle materie prime e della manodopera, che andremo a sostenere per realizzare il nuovo asilo nido e il Centro socio-assistenziale di Ospedaletto, siamo riusciti a mettere in campo risorse cospicue per la manutenzione stradale del nostro vasto territorio per cui entro l’anno procederemo con la gara d’appalto – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi -. Il piano dei lavori previsto è frutto di un monitoraggio continuo del territorio che richiede investimenti continui e graduali e il capitolo manutenzioni, a causa della siccità e delle piogge che provocano spaccature agli asfalti, è in cima alle nostre priorità. L’amministrazione comunale di Coriano monitora continuamente il territorio per rendere le strade sicure e decorose, gli ultimi interventi realizzati hanno interessato via Il Poggio a Cerasolo, via Saponi a Monte Tauro e via Bastioni a Mulazzano”.

Comune di Coriano