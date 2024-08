Coriano. Nell assestamento di bilancio 2024 destinati 5,4 milioni di euro al nuovo asilo nido e al sociale, poi investimenti per manutenzioni stradali e impianti sportivi

La manovra di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2024 è approdata ieri sera in Consiglio comunale. Il documento contabile con cui l’Amministrazione allinea il bilancio di previsione con le ultime variazioni di spesa rappresenta il quadro economico- finanziario in prospettiva della chiusura dei conti di fine anno.

Gli investimenti più corposi che trovano completa copertura nella variazione di bilancio sono due. La realizzazione del nuovo asilo nido alla ex sede Ausl di via Fleming che andrà demolita per lasciar posto alla nuova opera da 3,3 milioni di euro, di cui 1 milione finanziato da fondi PNRR con oltre 2 milioni erogati dalle casse comunali e senza ricorrere a mutui grazie al buon andamento dei conti, e la costruzione del Centro socio-assistenziale di Ospedaletto in via Borgata che prevede la demolizione della ex biblioteca locale in disuso da vari anni.

Tra le misure che consentiranno di portare avanti una serie di interventi diffusi inseriti nella variazione: la manutenzione delle strade e del verde legato alla viabilità e gli acquisti di attrezzature per la Polizia Locale per complessivi 700.000 euro.

Da registrare anche investimenti sulla pubblica illuminazione e la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Sul versante della riduzione delle spese l’Amministrazione ha inoltre provveduto alla estinzione anticipata dei mutui di circa 500.000 euro con un conseguente risparmio di spesa corrente annuale pari a 83.000 euro.

“Arriviamo a questo assestamento di bilancio in un periodo storico particolare in cui l’onda lunga del rincaro dei prezzi delle materie prime legato all’edilizia – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini con delega al Bilancio – fa sentire pesantemente i suoi effetti. Per questo motivo ci sforzeremo con ancora più lungimiranza e serietà di mantenere la barra dritta per raggiungere i nostri obiettivi.

Grazie al bilancio solido e oculato e al cospicuo numero di nuove assunzioni che garantiranno una ottimizzazione dei servizi per i cittadini, siamo in linea con le riscossioni Imu mentre registriamo lievi aumenti sui proventi del Codice della strada e degli oneri concessori. Per il costante impegno profuso desidero ringraziare tutti gli uffici preposti ”.

Ufficio Staff del Sindaco