Coriano. Nuovo asilo nido, sopralluogo stamane di Sindaco e Assessori nel cantiere di via Fleming. In corso i lavori di sbancamento, entro febbraio si concluderanno gli interventi alle fondazioni

Coriano, 4 febbraio 2025 – Questa mattina, martedì 4 febbraio, il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori all’Edilizia scolastica Anna Pecci, ai Lavori pubblici Roberto Bianchi e alla Scuola Paolo Ottogalli, hanno effettuato un sopralluogo in via Fleming dove sono iniziati, da giorni, i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido. Un intervento corposo di circa 3 milioni e 900 mila euro, di cui oltre 1 milione finanziato da risorse PNRR, individuato in un’area in disuso da alcuni anni sulla quale è stato abbattuto il vecchio stabile Ausl per costruirvi l’asilo di 1000 mq distribuito in un unico livello.

Le ruspe sono ad oggi all’opera per effettuare gli scavi di sbancamento. Tra una settimana inizieranno i lavori di realizzazione di 96 pali di fondazione, del diametro di 60 cm per una profondità tra i 10 e i 15 mt. Step successivi: la realizzazione, entro il mese di febbraio e salvo eventi atmosferici avversi, di una platea, poi l’avvio degli interventi di elevazione del fabbricato. Entro il mese quindi si concluderanno le opere di fondazione, come da cronoprogramma, secondo la deadline dei fondi PNRR che fissa a giugno 2026 l’ultimazione dell’opera.

“Sarà una struttura scolastica moderna, sicura, efficiente, conforme alle normative antisismiche, antincendio, a basso consumo energetico e senza barriere architettoniche – spiegano gli Amministratori -.I bambini potranno godere di spazi confortevoli, multifunzionali e interamente progettati a misura di bambino. Dopo l’incontro pubblico in cui abbiamo presentato, assieme ad altre opere alla cittadinanza, la nuova struttura scolastica, è un’emozione assistere al via dei lavori di un’opera concreta e storica che rimarrà alle future generazioni andando incontro alle esigenze delle famiglie corianesi”.

La nuova struttura scolastica soddisfa i requisiti minimi di 42 posti, come richiesto dal bando PNRR, e sarà costituita da 2 spazi principali: una zona giorno per il gioco e l’alimentazione e una per il riposo. Le finestre delle aule saranno esposte a sud per disporre di tanta luce. L’edificio sarà a forma di “C” con una corte interna immaginata come luogo di aggregazione all’esterno, nelle stagioni più miti, e come “cannocchiale” sulle viste panoramiche delle colline corianesi. Esternamente alberature e arbusti costituiranno un grande polmone verde a favore dell’intera struttura.

In foto il sindaco Gianluca Ugolini con gli assessori Roberto Bianchi, Anna Pecci e Paolo Ottogalli