Coriano. Nuovo Piano Urbanistico, partita oggi rilevazione con droni per mappare gli immobili

Coriano, 27 novembre 2023 – Il futuro urbanistico di Coriano passa attraverso la delineazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) con l’obiettivo di adottare una pianificazione territoriale tesa a ridurre nuovo cemento e quindi consumo del territorio. Dopo un primo percorso di studi e analisi tra gli uffici tecnici comunali all’Urbanistica e i progettisti, oggi è partito il rilevo degli edifici presenti sul territorio rurale con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto- droni- per creare un quadro conoscitivo completo del territorio comunale. Una mappatura finalizzata esclusivamente all’aggiornamento delle informazioni urbanistiche ed edilizie. Grazie alle fotografie che i droni scatteranno in volo, i progettisti e gli uffici entreranno in possesso di un quadro preciso e veritiero sugli immobili con la specifica che ovviamente sarà garantita la tutela della privacy del materiale fotografico oggetto di rilievo. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata la lettera informativa rivolta ai cittadini che spiega le finalità dell’intervento la cui conclusione è prevista il 31/12/2023.

“Il tema dell’abitare e della salvaguardia del territorio è cruciale, specialmente adesso in cui l’economia, il settore dell’edilizia e delle costruzioni sono in continua evoluzione ed il comune di Coriano è pronto ad attrezzarsi in questa direzione – commenta l’assessore all’Urbanistica, vicesindaco Domenica Spinelli -.Il progetto di redazione del piano urbanistico generale sulla base dei dati raccolti con i droni consentirà infatti di risparmiare tempo grazie all’apporto della tecnologia e di avere al contempo dati certi e attendibili. Il futuro PUG sarà uno strumento strategico per riqualificare il territorio tenendo conto della cultura e dell’identità del nostro territorio.”

