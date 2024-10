Coriano. Partiti i lavori al cimitero di Mulazzano. Le celebrazioni per la giornata dei Defunti del 2 Novembre

Assessore Bianchi “Dopo S.Andrea in Besanigo e Passano continuiamo ad investire nella riqualificazione dei luoghi di culto”

Le celebrazioni per la giornata dei Defunti del 2 Novembre

Commemorazione in tutti cimiteri fino al Coriano Ridge War Cemetery dove si svolgerà la cerimonia di svelamento del Floor Vector of Memory di Liberation Route Italia

Coriano, 31 ottobre 2024 – Hanno preso avvio i lavori di ampliamento e consolidamento al cimitero di Mulazzano per un importo completamente finanziato da un fondo PNRR pari a 250mila euro. L’avvio del cantiere fa seguito al via libera della Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini consistente in un’indagine archeologica preventiva realizzata con sondaggi nel terreno che hanno rilevato l’assenza di “evidenze strutturali” di interesse archeologico nell’area cimiteriale. Dopo i sopralluoghi dei tecnici del Comune, l’ultimo è stato eseguito ieri dal sindaco Gianluca Ugolini, dagli assessori Roberto Bianchi e Anna Pecci assieme al capogruppo consiliare di Progetto Comune, Loris Mazzotti.

Gli interventi sono focalizzati su tre ambiti: la realizzazione di un blocco di loculi, la ristrutturazione di una cappella e il consolidamento di parte del muro di cinta. Nello specifico si metterà mano al ripristino e al consolidamento delle parti ammalorate della cinta muraria perimetrale, compreso il rifacimento di intonaci e tinteggiature, al risanamento complessivo della cappella dell’Istituto Maestre Pie con lavori alle murature, alle pareti interne e alla rampa di accesso. Nel progetto di riqualificazione sono previsti 18 loculi e 6 ossari, nuova pavimentazione dei vialetti di percorrenza, sistemazione generale dei camminamenti esistenti e una serie di interventi al blocco di loculi preesistenti, dalla impermeabilizzazione ai cornicioni.

“La riqualificazione dei luoghi di culto – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi – con interventi, sia di edilizia che di manutenzione, è uno degli ambiti sui quali continuiamo ad investire. Dopo i cimiteri di S. Andrea in Besanigo, in cui abbiamo ricavato 53 loculi e di Passano, con 100 nuovi loculi, per un investimento complessivo di circa 400.000 euro provenienti da fondi regionali, adesso mettiamo a terra la riqualificazione del cimitero di Mulazzano, con la partenza dei lavori questa settimana, così come abbiamo in animo di intervenire e incrementare la disponibilità dei loculi nei cimiteri di Cerasolo, Coriano Capoluogo, Montetauro e ancora S. Andrea in Besanigo. Un impegno che portiamo avanti nella consapevolezza che luoghi come i cimiteri custodiscono la memoria e gli affetti dei cittadini”.

Commemorazione 2 novembre- Giornata dei Defunti

Sabato mattina, 2 novembre, si svolgerà la consueta cerimonia di commemorazione dei Defunti, a partire dalle ore 9, con la posa di mazzi di fiori in tutti i cimiteri comunali, (Coriano, Montetauro, Passano, S. Andrea in Besanigo, Cerasolo. Mulazzano, San Patrignano, Vecciano) e al Coriano Ridge War Cemetery. La cerimonia si concluderà quest’anno, in via eccezionale, con lo svelamento, alle ore 11.30, di un Floor Vector of Memory di Liberation Route Italia all’esterno del Coriano Ridge War Cemetery.

I “Floor Vectors of Memory” sono dei segnavia progettati dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe con l’obiettivo di segnalare sentieri e monumenti legati alla Linea Gotica.

Assieme ad altri 20 Comuni della regione Emilia Romagna Coriano è stata individuato quale luogo della memoria coinvolto dalla Liberation Route Italia. Oltre al segnavia è stata installata una targa rievocativa con codice QR con informazioni dettagliate sul progetto.

La cittadinanza è invitata a partecipare

In foto sopralluogo al cimitero di Mulazzano del sindaco Gianluca Ugolini, degli assessori Roberto Bianchi e Anna Pecci e del capogruppo consiliare di Progetto Comune, Loris Mazzotti.