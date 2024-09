Coriano. Percorsi pedonali, più alberi, un’area fitness. Approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione del parco dei Cerchi a Coriano capoluogo

Coriano, 6 settembre 2024 – Incrementare il verde e i percorsi pedonali, realizzare un’area fitness per praticare attività ginnica all’aperto, riqualificare i campi sportivi e lo spazio per l’organizzazione degli eventi: sono questi i punti principali per riqualificare il Parco dei Cerchi, principale area verde di Coriano capoluogo. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta comunale, prevede un investimento totale di 300.000 euro ed è un intervento inserito nel Piano triennale dei Lavori pubblici.

La progettazione del Parco dei Cerchi, curata dall’architetto riminese Marialuisa Cipriani, parte dalla valorizzazione dei percorsi di accessibilità attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali che consentano di vivere il parco nella sua interezza, compresa l’area ad alto valore paesaggistico e ambientale costituita da 70 esemplari di olivi.

La presenza del verde: si è scelto di potenziare con 60 nuove alberature di Frassino e Orniello in tutta l’area del parco e con filari alberati lungo i percorsi per renderli più confortevoli creando spazi di sosta spontanei. Mantenuti il gazebo così come l’area giochi da attrezzare ulteriormente con sedute e aree sosta, l’area sgambamento cani immersa tra gli olivi, la fontanella e l’attuale sistema d’illuminazione.

Tra le novità progettuali: la ricollocazione dello spazio adibito agli eventi che si svolgono in vari momenti dell’anno, un’area fitness in cui praticare esercizi ginnici e attività fisica, punti attrezzati per la sosta, lo spostamento e la riqualificazione degli attuali campi da calcetto e pallavolo con nuove reti. I percorsi pedonali di colore giallo sabbia distribuiti nel parco caratterizzato da nuovi esemplari di alberi di giuda dalle fioriture rosa, i sentieri secondari incastonati nelle pendenze del terreno, assieme ai nuovi servizi e spazi dedicati, riqualificano e rigenerano questo polmone verde racchiuso tra via Garibaldi e via Lavatoio.

Comune di Coriano