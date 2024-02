Coriano. Piste ciclabili – Intervento di Coriano Futura

Il cambiamento di tono e la recente uscita del Sindaco Ugolini dal torpore decennale sono sicuramente un segnale positivo per la comunità di Coriano. Ora, che sembra miracolosamente che il Sindaco Ugolini sia guarito da una sindrome grave di immobilismo amministrativo su queste questioni cruciali, l’attenzione verso la mobilità sostenibile, proposta nel 2017 e sostenuta con forza dai Consiglieri di Coriano Futura, sembra finalmente trovare un terreno fertile.

L’entusiasmo suscitato dalla risposta del Sindaco e la sua menzione di un imminente protocollo d’intesa con il Comune di Rimini per la realizzazione di due itinerari ciclopedonali sono senza dubbio accolti con favore. Tuttavia, mentre si apprezza l’impegno per affrontare la situazione attuale tra Ospedaletto e Gaiofana, è fondamentale guardare al quadro generale. La proposta di mobilità sostenibile è datata 2017, e i Consiglieri di Coriano Futura ne hanno sempre sottolineato l’importanza non solo per migliorare la qualità della vita ma anche come volano per un’economia sostenibile nel territorio di Coriano.

Ora, con l’attenzione riaccesa su queste questioni cruciali, chiediamo di conoscere il progetto complessivo che l’Amministrazione di Ugolini ha in mente. È fondamentale che la visione del territorio, con tutte le opere di mobilità sostenibile, venga presentata in modo chiaro e coerente.

Nel contesto di questo nuovo interesse per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, la comunità di Coriano ha il diritto di conoscere il piano completo che abbraccia tutte le proposte e le iniziative in corso. Utilizzando il condizionale, come più congeniale al Sindaco Ugolini, attendiamo con interesse di apprendere come queste opere saranno integrate in un progetto più ampio che plasmerà il futuro della nostra comunità. La trasparenza in questo processo è essenziale per costruire fiducia e per garantire che le promesse sulla carta si trasformino in azioni concrete a beneficio di tutti i cittadini di Coriano.