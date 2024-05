Coriano. Più tutele per gli alberi, il Comune di Coriano adotta il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato

Coriano, 28 maggio 2024 – Potature, abbattimenti e piantumazioni, snellimento delle procedure con aggiornamenti su modulistica, sanzioni, elenco delle essenze arboree e arbustive in linea con quanto disposto dalle normative vigenti.

Il consiglio comunale di Coriano ha approvato nell’ultima seduta all’unanimità il nuovo Regolamento del verde. Uno strumento agile e semplificato applicato a tutte le aree verdi, pubbliche o private in ambito urbano o rurale. Composto da 27 articoli, il nuovo provvedimento tratta la tutela ordinaria valida per piante e arbusti e la tutela speciale per alberi monumentali e di pregio.

“Grazie al nuovo regolamento- ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – tutto il patrimonio verde cittadino, presente su suolo pubblico o privato, viene considerato una componente fondamentale del paesaggio, un bene comune da tutelare e un elemento irrinunciabile per la salvaguardia dell’ambiente” .

Oltre all’inserimento di una tabella che elenca gli alberi con la maggiore capacità di assorbimento delle sostanze inquinanti, (quali ad esempio leccio, salice bianco, frassino e tiglio) e di quelle infestanti o sconsigliate dal punto di vista fitosanitario, vengono regolamentati aspetti delicati come gli abbattimenti e le potature che possono essere effettuate esclusivamente nel periodo 1° novembre-15 marzo.

È vietato intervenire durante i periodi di riproduzione dell’avifauna/nidificazione, fatti salvi naturalmente i casi di salvaguardia della pubblica incolumità.

Le richieste di abbattimento, per piante che abbiano una circonferenza maggiore di 40 cm misurata a 1 metro da terra, vanno presentate al Servizio Ambiente su modulistica in carta libera mentre nulla va comunicato nel caso di abbattimento di piante con circonferenza inferiore a 40 cm. sempre misurato ad un metro di altezza dal suolo.

Potature e abbattimenti, al di fuori dei periodi consentiti, possono essere consentiti, per esigenza eccezionali, previa autorizzazione del servizio tecnico competente.

Gli interventi di capitozzatura, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino alla prossimità del tronco, sono invece equiparati ad abbattimenti e risultano quindi vietati.

Vengono tutelate anche alcune specie arbustive che non sono soggette a richiesta di autorizzazione per abbattimento, ma è fatto obbligo di ripiantumarle in egual numero.

In via generale, ogni pianta abbattuta su suolo privato deve essere sostituita con 2 esemplari o in alternativa, con 1 nuova piantumazione e il pagamento di 200 euro a compensazione del secondo non piantumato. Per le piante in tutela speciale (alberi monumentali e di pregio) la normativa è più stringente e la valutazione è di competenza del Settore Foreste della Regione Emilia Romagna previo confronto con l’ufficio ambiente comunale.

Nei casi invece di pericolosità imminente occorre chiedere autorizzazione all’abbattimento contattando di persona o telefonicamente la Polizia Locale, Carabinieri, o Vigili del Fuoco che rilasceranno verbale e contestuale autorizzazione all’abbattimento. Il regolamento disciplina inoltre l’intervento dei privati su aree pubbliche che debbono essere autorizzati preventivamente dagli uffici comunali al fine di evitare interventi non idonei alla crescita e allo sviluppo del patrimonio arboreo.

“Il Regolamento del verde – afferma l’assessore Pazzaglia – è uno strumento molto importante messo a punto dall’amministrazione comunale che mette in chiaro cosa si può fare e cosa bisogna evitare a difesa del verde. Uno strumento che, ne siamo certi, accrescerà la responsabilità di tutti nei confronti di un bene fondamentale per il benessere del nostro territorio. Ogni albero, tranne i casi di pericolo per i quali abbiamo snellito le procedure di intervento, è un piccolo polmone verde a vantaggio della comunità”.

Il nuovo Regolamento e tutti gli allegati sono consultabili e scaricabili nel sito del comune di Coriano al seguente link:

https://comune.coriano.rn.it/servizi/servizio-ambiente/regolamento-del-verde-e-modulistica/

