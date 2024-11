Coriano. Prosegue con successo la Fiera dell’Oliva con le cene tematiche a base di prodotti locali, olio e vino. Domenica 1° dicembre tornano gli espositori e le visite guidate al Castello Malatestiano e all’Antiquarium 

Coriano, 29 novembre 2024 – Grande successo per le prime tre serate dello Spazio Gusto, Saperi e Sapori di Romagna, le cene tematiche inserite nella nuova edizione della Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali di Coriano. Dopo la carne, il baccalà e l’Olio Evo è la volta dei formaggi ( venerdì 29 novembre ) e dei funghi (sabato 30 novembre) con prenotazione alle ore 20.L’offerta culturale e d enogastronomica quest’anno si è arricchita con cene a base di prodotti di altissima qualità in abbinamento ai vini del territorio. Alle cinque serate complessive curate dal sommelier e assaggiatore di olio, Maurizio Saggion, partecipano 10 oleifici, 5 cantine vinicole del territorio e 5 produttori diretti. La Fiera dell’Oliva, evento del del Comune di Coriano e della Pro Loco in collaborazione con CNA Rimini e l’Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia-Romagna, dopo la grande partecipazione di visitatori del week end inaugurale prosegue domenica 1° dicembre alla Casa dell’Olio in piazza Don Minzoni con un viaggio conoscitivo e gustativo dell’olio extravergine di oliva del territorio, dalle ore 10,00 alle ore 19,30. In programma tre degustazioni guidate: alle ore 11,00 e al pomeriggio a partire dalle ore 15,30. L’accesso alle degustazioni è gratuito.

Con le degustazioni tornano gli espositori di prodotti tipici nelle strade del centro, tra olio, miele, frutta e verdura, formaggi, confetture e funghi.

Dopo il buon afflusso di pubblico dello scorso fine settimana confermate le visite guidate gratuite al Castello Malatestiano e all’Antiquarium organizzate in tre turni, della durata di un’ora, con ritrovo in piazza Mazzini, di fronte all’ufficio IAT della Pro Loco, alle ore 10.00, 15.00 e 16.00.

Comune di Coriano