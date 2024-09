Coriano. Qualità dell’aria, le misure antismog e le limitazioni alla circolazione

Coriano, 30 settembre 2024 – Tornano in vigore anche quest’anno i provvedimenti di tutela della qualità dell’aria disposti dalla Regione Emilia-Romagna. Le misure antismog saranno valide dal 1° ottobre 2024 fino al 31 Marzo 2025, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30 -18.30.

Il divieto di circolazione è previsto per l’area dei centri abitati di Coriano e delle frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, Passano, Puglie e Colombarina e riguarda i veicoli a benzina fino a Euro 2, a Gpl/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, diesel fino a Euro 4 e i ciclomotori fino a Euro 1.

Sono esclusi dal divieto le auto ibride o elettriche, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti (car-pooling) e i veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale.

RISCALDAMENTO

Fino al 31 marzo 2025 sarà vietato l’utilizzo per il riscaldamento domestico di camini aperti e l’utilizzo di caminetti e stufe a legna non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle, se esiste nell’abitazione un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di misure emergenziali scatta il divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa legnosa sotto le 4 stelle.

In tutto il territorio comunale la temperatura degli ambienti riscaldati non dovrà superare i seguenti valori massimi: 19 °C nelle case, uffici, chiese, negozi, attività commerciali, ricreative e associative, sportive; 17°C nelle attività industriali o artigianali.

Sono esclusi dalle limitazioni case di cura e assimilabili ed edifici adibiti ad attività scolastiche o sportive.

Permane l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parate di esercizi commerciali e edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche.

ABBRUCIAMENTI (Fuochi)

Oltre alle disposizioni di limitazione della circolazione e del riscaldamento, nello stesso periodo è vietata qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento (ad esempio falò, fuochi d’artificio) e abbruciamento dei residui vegetali. Consentita la deroga per piccoli cumuli non superiori a 3 metri cubi per ettaro al giorno per soli due giorni nei mesi di marzo e ottobre, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e sempre che non vi sia stato di grave pericolosità per incendi o misura emergenziale per la qualità dell’aria.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

Per tutto l’anno è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato.

CONTROLLI E SANZIONI

Per la limitazione della circolazione dei veicoli verranno rafforzati i controlli che,nello specifico, per il comune di Coriano comporteranno almeno 200 controlli /l’anno della Polizia locale.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per i reati relativi alla circolazione dei veicoli ammontano da 168 a 679 euro. Per l’installazione di impianti per la climatizzazione in ambienti non consentiti e apertura delle porte dei pubblici esercizi la sanzione è compresa da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro; per uso di caminetti aperti , stufe sotto le 3 stelle, accensione di falò o fuochi di artificio la sanzione va dai 25 ai 500 euro, per il divieto di abbruciamenti vegetali le sanzioni vanno da 300 a 3.000 euro ( L. 103/2023)

Per informazioni è possibile consultare il testo completo dell’ordinanza all’indirizzo del sito del comune di Coriano alla sezione ordinanze in materia ambientale www.comune.coriano.rn.it/servizi/servizio-ambiente/ordinanze-in-materia-ambientale/ o sul sito internet www.liberiamolaria.it .

Comune di Coriano