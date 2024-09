A causa delle precipitazioni intense previste per Giovedì 19 settembre , la cerimonia di intitolazione a Marco Simoncelli con lo svelamento di un totem progettato dal designer Aldo Drudi, in via Marano/ via Saragat, è RINVIATA A SABATO 21 SETTEMBRE ALLE ORE 19.00.

Comune di Coriano