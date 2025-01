Coriano. Sabato 11 gennaio al Teatro CorTe i Damadorè portano in scena la leggendaria tournée di Fabrizio De André con la PFM del 1978-79

DAMADORE’

Omaggio alla leggendaria tournée di

Fabrizio De André e Premiata Forneria Marconi

Nel giorno della scomparsa di Fabrizio De André (11 gennaio 1999)

i Damadorè ripropongono fedelmente la scaletta del suo famoso concerto

con la PFM del 1978-79, pubblicato nei 2 noti LP live

Il concerto è già sold out!

Coriano, 9 gennaio 2025 – Il nuovo anno al Teatro CorTe di Coriano comincia con una serata dedicata alla grande musica italiana. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 11 gennaio 2025 (ore 21:15) sono i Damadorè che portano in scena un omaggio alla leggendaria tournée di Fabrizio De André e Premiata Forneria Marconi.

La band: Andrea Ceré basso, Daniele De Rosa organo e tastiere “Hammond”, Giorgio Nonnato batteria, Max Giovanardi chitarre, Pietro Lermini chitarra acustica, mandolino, tastiere, percussioni, Sabba Gallotta voce e chitarre, Tania Righi violino.

Ognuno dei brani è stato studiato e preparato con dovizia di particolari sugli arrangiamenti e le interpretazioni e viene reso “rigorosamente live”, ricreando l’atmosfera sonora che il connubio tra il meglio della canzone d’autore e del rock progressive italiano riuscì a produrre. Un susseguirsi di ballate, poesie, assoli, ritmi, suite e sonorità che conquista, coinvolge ed emoziona e che grazie alle capacità interpretative del cantante Sabba Gallotta enfatizzano il valore della poesia di Fabrizio De André, celebrando al tempo stesso le capacità compositive ed il gusto della PFM grazie alla rilettura che i musicisti dei DAMADORE’ sono in grado di offrire.

Un evento unico, un concerto mai più riproposto live nella sua interezza, neanche dai protagonisti di allora.

DAMADORE’ non è una semplice tribute o cover band e men che meno un’imitazione dell’originale, ma un vero e proprio omaggio artistico che una band di ottimi musicisti, affiatati e appassionati del più grande cantautore italiano e del più importante e conosciuto gruppo rock progressive italiano, vuole proporre per celebrare un concerto che per molti resta un caposaldo della musica live italiana di tutti i tempi.

A suggello del progetto DAMADORE’, nel Febbraio 2020 è uscito nelle sale cinematografiche il docu-film “Il concerto ritrovato” basato su vecchie riprese sulla data di Genova di quella tournée, ritrovate dopo 40 anni, che ne hanno ancor di più accresciuto l’interesse del pubblico.

L’11 Gennaio 1999 Fabrizio De André ci lasciava, senza aver ancora compiuto 59 anni.

ono dunque passati 26 anni senza Faber, senza le sue canzoni, le sue poesie, le sue intuizioni, le sue storie, le sue collaborazioni finalizzate al raggiungimento della perfezione artistica.

Una delle più preziose fu quella con la Premiata Forneria Marconi, il più importante gruppo Progressive Rock italiano (e non solo italiano). Sono trascorsi 46 anni dalla pubblicazione (nel 1979) dell’album live “Fabrizio De André in concerto Arrangiamenti PFM” cui nel 1980 seguirà il volume 2.

Fu una tournée breve e intensa, il cui successo (non scontato) fu unanime di pubblico e critica. Per la prima volta la Canzone d’Autore incontrò il Rock e lo fece nel modo migliore possibile: dando al Rock la valenza delle poesie del più grande cantautore italiano e dando alla Canzone d’Autore la ricchezza musicale di una band affiatata ed affermata nel panorama progressive internazionale.

DAMADORE’ è un progetto nato nel 2018 dall’incontro di un gruppo di musicisti desiderosi di riproporre dal vivo al grande pubblico quella straordinaria e fortunata tournée che vide sposarsi, in una irripetibile esperienza, le canzoni e le poesie di Fabrizio De André con le qualità tecniche della Premiata Forneria Marconi.

DAMADORE’ è una band accreditata alla Fondazione Fabrizio De André

Oltre al riconoscimento del pubblico e della Fondazione De André, i DAMADORE’ hanno avuto l’onore e l’opportunità di ospitare Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, ricevendo un attestato di stima senza eguali.

INFO E PRENOTAZIONI:

inizio concerto ore 21.15

ingresso: platea15; galleria € 10

ridotto per under 25 e over 65 anni

Per informazioni tel. 329 9461660

Prevendite: liveticket.it/teatrocortecoriano

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN)

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano