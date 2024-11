Coriano. Sabato 23 novembre Francesca Puglisi arriva al Teatro CorTe con “NON E’ FRANCESCA – Storie di ordinaria contraddizione”

Francesca Puglisi porta in scena i dilemmi di femminista del nuovo millennio confessando le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso tempo

Lo spettacolo è un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà della donna, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri

Coriano, 21 novembre 2024 – La nuova stagione del Teatro CorTe di Coriano continua con il primo appuntamento comico del cartellone 24/25: a salire sul palco sabato 23 novembre 2024 alle ore 21:15 è Francesca Puglisi con NON È FRANCESCA – Storie di ordinaria contraddizione.

Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le accettiamo? Sappiamo gestirle? Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente catapultata nel Medioevo? Può insegnare a una figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la famiglia? Può sentirsi una persona per bene, anche se non ha ancora capito dove va smaltito il Tetra Pak? Ma soprattutto può dirsi realmente appagata e fiera di sé sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Questi e altri dilemmi assillano la protagonista che prova a rispondere, confessandoci le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso tempo. Incongruenze che sono un’occasione continua per scontrarsi con questa nostra “Società Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e mascherati; ne usciremo vivi? Forse sì, con l’autenticità, il disordine e la sciatteria. Non è la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità. Lo spettacolo è un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà della donna, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri. È come se Francesca si affacciasse al balcone e gridasse: “Voglio essere me stessa! Non quello che gli altri si aspettano da me! Valgo per quello che sono! Non per la mia immagine!!” – Aspe’ però, prima di affacciarsi meglio darsi una ripassata di rossetto, non si sa mai…

L’evoluzione delle nostre idee non va sempre di pari passo con la storia genetica e culturale impresse in ognuno di noi.

Francesca Puglisi attrice ed autrice dal solidissimo background (Scuola di Teatro del Piccolo di Milano) ha il talento di far sembrare semplici performance complesse (dall’improvvisazione al canto a cappella, da Brecht al gramlò), con freschezza di recitazione comicità da vendere e profondità di testo.

Teatro CorTe Coriano

Sabato 23 novembre 2024 ore 21.15

Comico d’Autore

Francesca Puglisi

NON È FRANCESCA

Storie di ordinaria contraddizione

di e con Francesca Puglisi

Collaborazione drammaturgica Laura Pozone e Riccardo Piferi

Premio ANIMA MUNDI 2020 – La drammaturgia femminile X edizione.

Finalista al “Premio Silvano Ambrogi” 2020 per la drammaturgia brillante

