Coriano. San Valentino al Teatro CorTe con Rossella Cappadone Quartet in “Vento di passione – Omaggio alle canzoni di Pino Daniele”

In occasione della serata di San Valentino, il CorTe ospiterà un omaggio alla leggenda della musica italiana, Pino Daniele.

Un concerto che promette di incantare ed emozionare il pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale attraverso le indimenticabili melodie del grande cantautore napoletano.

La serata sarà arricchita da un’esperienza esclusiva: prima del concerto il CorTe si trasformerà in CLUB TEATRO con una cena a km 0 organizzata dalla Cantinetta della Corte

Coriano, 12 febbraio 2025 – E’ la settimana degli innamorati al Teatro CorTe di Coriano. Ad omaggiare la serata di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2025 (ore 21:30), è il Rossella Cappadone Quartet in Vento di passione – Omaggio alle canzoni di Pino Daniele. Sul palco Rossella Cappadone (voce e chitarra), Aldo Maria Zangheri (viola), Anselmo Pelliccioni (violoncello) e Simone Migani (pianoforte).

Protagonista della serata sarà la voce calda e coinvolgente di Rossella Cappadone, che, accompagnata dalla magia degli archi, creerà un’atmosfera avvolgente e suggestiva. Ad affiancarla sul palco, un ensemble di musicisti di grande talento: Aldo Maria Zangheri (viola), Anselmo Pelliccioni (violoncello) e Simone Migani (pianoforte). Il repertorio del concerto attraverserà i generi del jazz e del rock-blues, intrecciandoli con le sonorità mediterranee tipiche della musica di Pino Daniele, per dare vita a una performance intensa ed emozionante. Tra i brani in scaletta, alcuni dei più grandi successi dell’artista, tra cui “Quanno chiove”, “Napule è”, “Quando”, “Se mi vuoi” e molti altri capolavori.

La serata sarà arricchita da un’esperienza esclusiva: prima del concerto, a partire dalle ore 20.30, il CorTe si trasformerà in CLUB TEATRO. Gli ospiti potranno godere di una cena a km 0, organizzata dalla Cantinetta della Corte, in un’atmosfera intima e raffinata, seduti a lume di candela nei tavoli disposti in platea. Un’occasione unica per celebrare la festa degli innamorati in un contesto suggestivo ed elegante.

L’ingresso per la cena sarà alle ore 20:30. Il concerto avrà inizio alle ore 21:30 e il pubblico potrà assistere comodamente seduto al proprio tavolo, immerso nella magia della musica di Pino Daniele. Un San Valentino speciale, tra note, emozioni e ricordi, per una serata da vivere e condividere.

INFO E PRENOTAZIONI:

ingresso per la cena ore 20,30

inizio concerto ore 21.30

Ingresso con cena € 45

Ingresso unico solo concerto galleria € 12

Per prenotare il tavolo in platea tel. 329 9461660

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN)

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano