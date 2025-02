Coriano. Sicurezza stradale, in corso i lavori di rifacimento della segnaletica stradale verticale. In primavera partiranno anche le asfaltature per un investimento di 547mila euro

Coriano, 21 febbraio 2025 – In corso importanti interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale verticale ammalorata in tutto il territorio comunale, dal centro alle singole frazioni. Nel complesso si tratta di lavori pianificati dall’Amministrazione comunale per un ammontare di 66.000 euro. Gli operai sono all’opera per la sostituzione e la riparazione della segnaletica che necessita di interventi. Partiti all’inizio di febbraio, condizioni climatiche permettendo, i lavori dovrebbero proseguire fino a giugno secondo le esigenze di sicurezza stradale e pubblica incolumità. In una seconda fase, nei mesi successivi, si proseguirà anche sulla segnaletica orizzontale e la toponomastica.

“Dall’incrocio dei dati segnalati dagli uffici comunali e dal settore Lavori Pubblici e Manutenzioni stiamo intervenendo nei punti stradali che richiedono il rifacimento totale o la riparazione della segnaletica esistente – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi – .Anche i piccoli interventi, specie se realizzati a beneficio delle sicurezza, sia sulle strade pianeggianti che in quelle collinari, sono ugualmente importanti alla stregua delle opere pubbliche più impegnative. Con le temperature meno rigide partiranno inoltre le asfaltature secondo la mappatura stradale inserita nel piano di manutenzione straordinaria da ben 547.000 euro per il 2025 .Lavori di bonifica e nuovi asfalti essenziali nella gestione delle infrastrutture viarie che comprenderanno varie zone del territorio, da Cerasolo a S. Andrea in Besanigo e Coriano capoluogo solo per citarne alcune.”

Conclusi infine i lavori di rifacimento dei passaggi pedonali a Cerasolo in via Monte Pirolo, a Coriano in via Garibaldi, sulla Circonvallazione all’altezza del centro “ I senza età” e in via Pablo Neruda.

Comune di Coriano